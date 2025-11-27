HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Miguel Ángel Gallardo, entre Piedad Álvarez e Isabel Gil Rosiña en el encuentro con medios de comunicación en Mérida. J. M. Romero

Gallardo pide un cara a cara a Guardiola en televisión

El candidato socialista acusa a la presidenta extremeña de eludir los debates en la campaña electoral

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:00

El socialista Miguel Ángel Gallardo reclama a la popular María Guardiola un debate cara a cara en televisión para confrontar los modelos de los dos ... máximos candidatos a presidir la Junta de Extremadura tras los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre.

