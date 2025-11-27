Gallardo pide un cara a cara a Guardiola en televisión

El socialista Miguel Ángel Gallardo reclama a la popular María Guardiola un debate cara a cara en televisión para confrontar los modelos de los dos ... máximos candidatos a presidir la Junta de Extremadura tras los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre.

En un encuentro con medios de comunicación en Mérida, Gallardo ha vuelto a afirmar que acudirá a todos los debates que se celebren, tanto el que está previsto en Canal Extremadura con todas las candidaturas a los comicios como el que promueve TVE, que cuenta con las reticencias del PP. Asimismo, ha pedido de nuevo un encuentro exclusivo entre los candidatos de los cuatro partidos con representación parlamentaria: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

A esto añade un cara a cara directo con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a quien acusa de eludir los debates en televisión. Y ha recordado que hace apenas dos años y medio, en la campaña de las elecciones de 2023, la candidata popular lamentó que no hubiera un confrontamiento directo entre los principales cabezas de lista.

Gallardo presentará este sábado su programa electoral en Mérida, fruto de un proceso de «escucha activa» que seguirá realizando hasta las elecciones y que permitirá incorporar nuevas medidas durante la campaña.

Ampliar J. M. Romero

El candidato socialista ha recordado que ya se ha comprometido a varias cuestiones en caso de ser presidente de la Junta de Extremadura. Entre ellas, afirma que buscará una solución para las familias y los técnicos afectados por la paralización de las ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética. También insiste en que aumentará el salario de los docentes en 200 euros al mes para alcanzar la homologación salarial con el resto del país y afirma que en los primeros seis meses de su gobierno licitará el proyecto de regadío de Tierra de Barros, que «se podía y se puede hacer», para lo que contará con fondos propios de la comunidad.

Dos modelos

Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que en las elecciones del 21 de diciembre será necesario decidir entre dos modelos. Por un lado, el del PSOE de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara, que apuesta por los derechos ciudadanos, la mejora de los servicios públicos y el diálogo. Por otro, el PP de María Guardiola y José Antonio Monago, que plantea la vivienda como un derecho, que ha dejado sin rutas escolares a miles de alumnos extremeños en el inicio del curso y que aumenta las listas de espera sanitarias. Sobre la sanidad también ha lamentado que el Gobierno regional permita a los jefes asistenciales del SES compatibilizar su labor con el trabajo en la empresa privada.

El candidato socialista ha asegurado que el PSOE es el partido «que más se parece a Extremadura». A su juicio, las mejoras sociales y en materia de infraestructuras que se han conseguido en las últimas décadas llevan el sello de Rodríguez Ibarra y Fernández Vara. Un trabajo que espera continuar con una labor cercana a los ciudadanos. «Quiero ser el alcalde de los extremeños y extremeñas», ha asegurado.

Asimismo, Gallardo ha criticado que la región se enfrente a unas elecciones inéditas, por primera vez por separado de las municipales, por el único interés del PP nacional. «La excusa de que no tenemos presupuestos es una gran mentira», ha afirmado, recordando que otras comunidades gobernadas por los populares tampoco han conseguido aprobar sus cuentas y sin embargo no han llamado a votar.