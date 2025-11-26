Más de 4.500 familias extremeñas siguen esperando las ayudas para mejorar sus viviendas

«Inicié las obras pensando que contaría con la subvención y asumí gastos extras para optar a ella. Al final me he quedado sin ahorros ... y no tengo la ayuda».

Pepe Casado Vadillo, residente en Valverde la Vera, es uno de los fundadores de la plataforma de afectados por las ayudas energéticas que se ha puesto en marcha en la región. A través de ella, las más de 4.500 familias que la conforman reclaman a la Junta una solución a la situación que atraviesan. Todas ellas son personas que solicitaron las ayudas, que cumplieron con los requisitos exigidos para ello y que hoy continúan sin una respuesta.

Las ayudas para la rehabilitación de viviendas financiadas con fondos europeos Next Generation y gestionadas por la Junta de Extremadura —concretamente las conocidas como convocatorias RR-345— fueron publicadas entre los años 2021 y 2022, en el marco del 'Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales', para favorecer la rehabilitación de viviendas a través de mejoras energéticas.

Para poder acceder a las ayudas, los solicitantes debían presentar una amplia documentación técnica y administrativa, incluida una memoria técnica, certificados energéticos, reportaje fotográfico del estado de la vivienda, presupuestos desglosados, certificados municipales y registrales y documentación personal.

La propia administración exigía que un técnico competente (arquitecto, arquitecto técnico o gestor autorizado) elaborase estos documentos antes de admitir las solicitudes, lo cual ha conllevado una inversión inicial por parte de los futuros beneficiarios de unos 7.000 euros. En algunos casos, de hecho, tuvieron que solicitar préstamos para poder afrontar esos gastos previos, confiando en que la ayuda llegaría.

«La confianza se produce y motiva que muchos comencemos las obras cuando en diciembre de 2023, cuando supuestamente se tenía que cerrar la convocatoria, la Junta la amplía hasta marzo de 2024 y anima a más ciudadanos a solicitar las subvenciones porque hay fondos», detalla Manuel Domínguez, residente en Cáceres y otro de los fundadores de la plataforma de afectados. «Pero lo cierto es que se toma esa decisión sin haber resuelto los expedientes de 2023, sin haberlos contabilizado presupuestariamente y sin que los fondos estuvieran garantizados», añade Pepe Casado.

Los técnicos

En muchos casos, además, «el gasto que asumimos era superior al necesario, porque para optar a la ayuda se exigían mejoras que no eran precisas, de tal manera que, en mi caso, por ejemplo, yo podría haber hecho las obras por 20.000 euros y me he gastado 33.000 para lograr una subvención». Las ayudas podían ser del 85%, hasta un máximo de 18.800 euros, o del 100% hasta un máximo de 20.000 para los casos de personas vulnerables para mejoras de cubiertas y ventanas y sistemas de calefacción entre otras.

La plataforma de afectados denuncia irregularidades en la tramitación de los expedientes, «no se respetó el orden de solicitud» dicen, exige a la Junta que dé respuesta a los presentados y transparencia en los datos concernientes a estas ayudas. «El Gobierno dice que ha transferido 68 millones de euros para estas ayudas y la Junta que ha pagado 48, así que queremos saber dónde están los 20 que faltan, cuántos expedientes se han tramitado y sus fechas».

Además, «pedimos a la Junta que aporte fondos propios para los casos pendientes, más si han cerrado un ejercicio con 400 millones de superávit», y se concedan unas ayudas que palíen en unos casos los gastos asumidos por los ciudadanos, en otros que los afectados puedan vivir en condiciones dignas y en todos que los técnicos cobren por su trabajo, puesto que el abono dependía de la concesión de la subvención.

Reunión con el consejero

Precisamente este miércoles una representación de técnicos afectados mantendrá un encuentro con el consejero de Infraestructuras y Vivienda para reclamar una solución.

Esta consejería, por su parte, explica a HOY que ya ha solicitado en dos ocasiones al Ministerio de Vivienda una ampliación de fondos para atender los expedientes pendientes «y, hasta el momento, ha negado esa ampliación de fondos». Aclara que «el ministerio es quien puede dotar de más ayudas, porque se trata de un plan estatal, y la Junta se limita a su gestión. La consejería está a la espera de que el ministerio le confirme que puede ampliar los fondos y, por eso, no se han resuelto desestimatoriamente los expedientes todavía».