Gallardo muestra su apoyo al sector de las cooperativas agroalimentarias

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha mostrado su apoyo al sector cooperativo agroalimentario de la región, ... que considera clave para el campo extremeño.

Gallardo ha mantenido una reunión de trabajo con Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura en la sede de la organización en Mérida, dentro de su agenda de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

Para Gallardo, «las cooperativas son un pilar estratégico de nuestro campo, generan empleo, fijan población en el medio rural y garantizan un modelo de desarrollo justo y sostenible. Por eso, nuestra prioridad es escuchar, atender y dar respuesta real a sus necesidades».

En el encuentro se han abordado los principales retos y necesidades del sector. Cooperativas Agroalimentarias ha dado a conocer sus reivindicaciones, que pasan por reequilibrar la cadena agroalimentaria para asegurar precios justos, impulsar el fortalecimiento del cooperativismo, avanzar en la incorporación de jóvenes y mujeres, apostar por la digitalización e innovación, y recibir más apoyo en cuestiones como la escasez de agua, la modernización de regadíos y la lucha contra plagas y enfermedades.

Gallardo ha señalado que el PSOE incorporará estas preocupaciones y propuestas a su programa de gobierno. «Nuestro compromiso es claro, un campo fuerte, sostenible y con futuro sólo será posible si las cooperativas tienen el apoyo que merecen».