Gallardo liga su entrada en la Asamblea a la finalización del caso del hermano de Sánchez

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, mantiene su compromiso de entrar en la Asamblea esta legislatura. Así lo aseguró en el ... debate de primarias el pasado 3 de enero, al ser interpelado por su rival en el proceso, Esther Gutiérrez, y lo ratificó días después en una entrevista en HOY.

«Mi compromiso es estar en la Asamblea de Extremadura, cuando sea posible, en esta legislatura y poder liderar desde allí el Grupo Parlamentario Socialista», declaró en la citada entrevista.

Ahora Miguel Ángel Gallardo mantiene que estará en la Asamblea de Extremadura esta legislatura, pero vincula su entrada a la finalización de dos procesos. Por un lado, los congresos provinciales y locales que aún le restan al PSOE para finalizar su renovación y que está previsto que acaben el próximo junio, y por otro, la causa judicial abierta contra él y el hermano de presidente del Gobierno.

En declaraciones este lunes a Canal Extremadura, el secretario general de los socialistas extremeños ha explicado que no quiere entrar como diputado autonómico hasta que finalice el proceso que instruye la jueza Beatriz Biedma.

Gallardo mantiene su inocencia en un caso en el que se investiga si desde la Diputación de Badajoz que preside se amañó el contrato para dárselo a David Sánchez Pérez-Castejón, de nombre artístico David Azagra. «Cuando no hay nada, nada tiene uno que temer», ha repetido en más de una ocasión y es el argumento que esgrime para explicar por qué no quiere entrar en la Asamblea antes de que finalice el proceso judicial. Ser diputado regional le conferiría la condición de aforado y «alguien podría pensar que me voy a la Asamblea corriendo para evitar el proceso judicial», ha declarado.

Miguel Ángel Gallardo mantiene que la causa judicial abierta contra él y el hermano del presidente del Gobierno –ambos están como investigados– acabará archivándose, que la denuncia que ha dado lugar al caso es falsa y que obedece a maniobras de la ultraderecha. No obstante, en la radio pública también ha dicho que si el caso no se archiva y finalmente la jueza Biedma decide abrir juicio oral, no dejaría de ser secretario general del PSOE extremeño. Solo lo haría si hubiese condena firme, en cuyo caso abandonaría ese cargo por su propia iniciativa. Los nuevos estatutos del partido, aprobados en el último congreso de Sevilla, establecen la pérdida de afiliación en caso de "ser condenado por la comisión de un delito doloso castigado con penas graves o menos graves que incluyan penas de prisión, inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público de los previstos en el Código Penal y/o la normativa de legislación sobre partidos políticos mediante sentencia judicial".

Unidad y participación

El líder de los socialistas extremeños se siente avalado por la militancia tras vencer de nuevo en las primarias y mejorar los resultados con respecto a las celebradas hace diez meses y asegura, como ya avanzó la noche del pasado sábado tras conocerse su victoria, que los pilares del nuevo mandato serán unidad, participación y apertura.

«Me comprometo a trabajar a calzón quitado con la dirección provincial de Cáceres para un proyecto común con Extremadura como único referente, para que el proyecto sea pleno», dijo Gallardo también el pasado sábado y en el partido esperan que esta vez cumpla su palabra.

El líder de los socialistas extremeños ha iniciado las conversaciones ya para conformar los nuevos órganos de dirección del partido, en especial la ejecutiva regional que quiere tener lista antes del congreso, en la que debe plasmarse la integración prometida y que será aprobada en el cónclave que el próximo fin de semana se celebrará en Plasencia. Una ejecutiva, en palabras del propio Gallardo, que será «un equipo plural, basado en los principios de igualdad y pluralidad territorial».

En el mismo no estará su rival en primarias. La vicepresidenta de la Diputación de Cáceres ya adelantó la noche electoral en la sede regional de Mérida que ella no estará en la nueva ejecutiva de Gallardo, pero insistió en la necesidad de que «para lograr un PSOE unido» haya una integración efectiva de su candidatura en la misma.

En el congreso también se aprobará el nuevo comité regional y el comité de ética y garantía de la federación extremeña.