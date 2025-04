«Mi compromiso es estar en la Asamblea esta legislatura»

–¿Esperaba que se celebraran primarias de nuevo?

–No las esperaba. Y más después de que en el Comité Regional de finales noviembre se ... aprobara por unanimidad el calendario del Congreso Regional. Si hubiera habido alguna iniciativa oponiéndose, se hubieran determinado otras fechas salvando las fiestas navideñas. Pero no se produjo.

–¿Lo considera un fracaso de sus primeros meses de gestión?

Nueve meses «Hablo de un proyecto regional que está en marcha y que tiene que seguir desarrollándose»

–En absoluto. Cuando uno pone pasión, trabajo y empeño, nunca puede sentir fracaso. Hace nueve meses asumí con humildad y compromiso la responsabilidad de liderar el PSOE. Y lo hice con un doble objetivo: fortalecer la organización y trabajar sin descanso para devolver a nuestra tierra el gobierno que merece. La compañera tiene todo el derecho para presentar su candidatura, pero la decisión tomada por los militantes hace nueve meses creo que debe ser respetada. Sé que el liderazgo no es un título, es un compromiso diario con las personas, y estoy convencido que el proceso congresual debe ser una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza como partido y nuestra unidad en un momento crucial. El reto es claro: construir un PSOE fuerte, unido y preparado para devolver a Extremadura el gobierno que merece.

–La principal crítica que se le ha hecho, incluso por personas que le apoyan, es que no ha habido integración. ¿Cree justificado ese análisis? ¿Qué piensa hacer para revertir la situación?

–Quienes me acusan de eso es porque necesitan tener un motivo para poder justificar el haberse presentado diez minutos antes de acabar el plazo. Pero, precisamente, en este tiempo no he hecho otra cosa que ampliar la participación y hacer del partido un proyecto regional. El Congreso va a servir para corregir errores y seguir mejorando y avanzando. Por ejemplo, pondremos en marcha estructuras comarcales. He propuesto a Esther Gutiérrez que forme parte de mi nueva ejecutiva trabajando en los asuntos relacionados con el empleo, pero ella lo rechazó en el debate. Una decisión que respeto.

Caso Azagra «No voy a dimitir aunque se abra juicio oral porque eso no significa una condena»

–¿Cuenta con que esta vez le apoyen dirigentes como Rafael Lemus o Lara Garlito; ha trazado alianza con esos sectores?

–Cuento con que me apoye una amplia mayoría de militantes. Las sensaciones de esta campaña están siendo muy buenas. Y claro que noto la diferencia. Hace unos meses, era un aspirante, como lo era la compañera Lara, con un modelo de partido que quería poner en marcha. Hoy, visito esas mismas agrupaciones como secretario general y hablando de un proyecto regional de partido que es una realidad, que está en marcha y que tiene que seguir desarrollándose para ganar las próximas elecciones.

–¿Tiene previsto ser diputado autonómico (y dejar la presidencia de la Diputación de Badajoz) si es reelegido?

–Mi compromiso es estar en la Asamblea de Extremadura, cuando sea posible, en esta legislatura y poder liderar desde allí el Grupo Parlamentario Socialista. Una condición que no podría cumplir la compañera, que dimitió como consejera en funciones y como diputada autonómica para ser vicepresidenta provincial.

–¿Quienes dicen que defiende más el legado de Ibarra que el de Vara están en lo cierto? ¿Cuenta con el apoyo de ambos?

–Soy hijo político de ambos. Su legado no solo es una responsabilidad, sino que es el mayor tesoro de nuestro partido. De ellos aprendí que, para los socialistas, lo primero es Extremadura.

–El PSOE está acostumbrado a gobernar en Extremadura. ¿Es el momento más débil?

–No lo creo. Estuvo en la oposición entre 2011 y 2015 y en aquella ocasión no era la fuerza más votada e, incluso, se había perdido la Diputación de Cáceres. Hoy, estamos en la oposición, pero somos la fuerza más votada. Fíjese, le hablaba antes del legado de Guillermo Fernández Vara, pues yo reivindico también el trabajo que hizo en la oposición, que no fue nada fácil, pero que sirvió para recuperar el gobierno.

–Ha dado la impresión de que tenía claro que para volver a gobernar en Extremadura debía levantar la voz contra Sánchez. ¿Considera que su política está dañando a la región?

–No pueden hacer daño a Extremadura unas políticas que han subido el salario mínimo un 54%, o que ha aprobado una reforma laboral que está generando los mejores datos de empleo, o unas políticas que han subido las pensiones una media de 4.000 euros al año desde 2018. Defender para Extremadura una financiación autonómica que abogue por la redistribución de la riqueza y la justicia social, o exigir la llegada del AVE, o reclamar que Almaraz siga abierta hasta que haya una alternativa real, no es ir contra Pedro Sánchez. Considero que las políticas que realmente están dañando a Extremadura son las de la señora Guardiola, como sus regalos fiscales a los que más tienen, mientras castiga a las clases medias y trabajadoras. O, también, el deterioro al que está sometiendo a la educación pública, eliminando los comedores escolares gratuitos, o a la sanidad pública, dejando a la región con menos médicos que nunca y culpando a los pacientes de los males del sistema. O, sin ir más lejos, su intención de derogar la Ley de Memoria solo por contentar a sus socios de la ultraderecha.

–El día 9 está citado por la contratación de David Azagra. Si la jueza decidiera abrir juicio oral, ¿presentará se renuncia como secretario general y presidente de la Diputación?

–No. Abrir juicio oral no es una condena. Lo he dicho, por activa y por pasiva. Cuando uno es inocente, nada tiene que temer. Yo abogo y defiendo el Estado de Derecho.

–¿Qué resultado espera obtener el día 11?

–Espero obtener un buen resultado. Mejor que el conseguido en marzo pasado. Lo que yo le pido a la militancia es que confíe en el proyecto que estamos desarrollando desde hace nueve meses. Es un proyecto que sitúa a la militancia en el centro, a sabiendas de que sin ellos no hay partido y sin éste no hay el cambio en Extremadura que tanta falta hace. Me enorgullece militar en un partido en el que el valor de la militancia es nuestra mayor fortaleza.