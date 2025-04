Gallardo elude respaldar a Ibarra: «Álvaro Martín es un orgullo para el PSOE»

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha eludido esta mañana respaldar al expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra en la polémica que ... ha desatado con sus críticas a los últimos galardonados con la Medalla de Extremadura y que ha tenido una respuesta directa por parte de uno de ellos, el exatleta de Llerena, Álvaro Martín Uriol.

«Las palabras son de quien las dice», ha respondido Gallardo cuando se le ha pedido que valore las declaraciones del exsecretario general de su partido, en la rueda de prensa que ha ofrecido para detallar algunas de las propuestas socialistas para los próximos presupuestos. Ante la polémica suscitada, «que conteste Juan Carlos Rodríguez Ibarra», ha añadido.

En el acto que el PSOE celebró el pasado sábado en Miajadas, el expresidente extremeño y exsecretario general del partido, pidió que se reivindique la mejora que ha experimentado la región a lo largo de los años. «Valoremos mejor lo que hemos hecho, y no estar siempre llorando por lo que habría que hacer», dijo Ibarra. Y en este contexto, reclamó a los últimos galardonados con el máximo galardón de la región (Álvaro Martín, Asunción Gómez y José Pizarro) que «pidan perdón» por no haberse quedado en la región. «Salvo Guardiola y la monja de Plasencia (Josefinas) ninguno de los que habló el Día de Extremadura paga impuestos aquí. Se fueron para progresar más y no hacer el esfuerzo aquí para que progresáramos todos», criticó.

El doble medallista olímpico, Álvaro Martín, exigió de manera inmediata disculpas al expresidente de la Junta al exponer que está empadronado en Llerena y paga sus impuestos en Extremadura. «Me parece muy mal y muy feo que, mientras hace su ataque al PSOE (que no entro a valorar), utilice como arma arrojadiza una mentira», contestó en X, desatando una oleada de mensajes en su favor.

Miguel Ángel Gallardo no ha querido respaldar esta mañana las palabras del expresidente y sí manifestar con claridad el apoyo del PSOE al deportista. Después del acto de Miajadas, ha contado el exalcalde de Villanueva de la Serena, «tenía un mensaje suyo (de Álvaro Martín) y le llamé para hablar, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y tenemos una relación de amistad».

Según ha explicado, en esa conversación le dijo al deportista, que «las palabras son de quien las dice y que el PSOE en su conjunto siempre ha apostado por el deporte y para nosotros él es un orgullo». También ha indicado que, desde su punto de vista, Ibarra y Martín deben aclarar su enfrentamiento «y yo voy a intentar que lo aclaren». Gallardo ha querido recordar, en este sentido, el apoyo económico que la Diputación de Badajoz, institución que preside por tercera legislatura consecutiva, le ha brindado al exatleta de Llerena.