Gallardo ataca al TSJEx y a Biedma por sus decisiones: «La resolución es inaudita y la jueza busca promocionarse a mi costa»

Miguel Ángel Gallardo ha criticado con dureza esta mañana, en una convocatoria de prensa realziada con pocos minutos de antelación, las últimas decisiones judiciales que ... le afectan por su procesamiento en el caso Azagra (la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz cuando él era presidente, en 2017). El secretario general del PSOE, desde la Asamblea de Extremadura, que este jueves celebra pleno ordinario, ha asegurado de la jueza Beatriz Biedma, que le ha procesado, que «busca su promoción a mi costa», así como de maniobrar para no perder un «caso mediático»; y sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de no reconocer su aforamiento ha opinado que le «falta valentía» para enjuiciarle, adoptando una resolución que ha calificado de «inaudita». «No ha tenido el valor de anular mi condición de diputado pero me ha negado la de aforado. Es una decisión inaudita, que choca con el Estatuto de Autonomia, porque la condición de aforado va unida a la de diputado», ha subrayado.

El dirigente socialista ha confirmado que no va a recurrir ante el Suprremo la decisión del TJSEx de no aforarle porque le permite demostrar su tesis mantenida desde el princpio de que se ha incorporado al Parlamento extremeño no va para estar aforado, «sino para confrontar con el peor gobierno y el más vago que ha tenido Extremadura», decisión que según ha remarcado en varias ocasiones se «se adoptó en el seno del partido». «El PSOE toma sus decisiones sin tener que pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia», ha agregado durante su comparecencia.

En cualquier caso, ha dejado claro que no comparte la resolución del alto tribunal que, según sus asesores legales, «va en contra del Estatuto de Autonomía, porque la condición de aforado es indisociable de la de diputado».

Gallardo ha insistido en discrepar de las decisiones judiciales que la afectan. «Creo honestamente», ha dicho, «que se pone de manifiesto que la señora Biedma quiere promocionarse a mi costa. Y el Tribunal Superior no quiere implicarse en administrar justicia cuando sería su obligación. Se ha convertido en un caso goloso y a la vez peligroso para juzgarlo».

En este sentido, ha profundizado en que la jueza de Badajoz ha evitado llamar a declarar al actual diputado regional Antonio Garrote, pese a que «él fue quien firmó las bases de la convocatoria y el contrato (con David Sánchez, como coordinador inicial de los conservatorios de música). ¿Por qué no lo hizo? porque hubiera perdido su pieza más codiciada», ha indicado Gallardo, para rematar que «si hubiera querido estar en la Asamblea como aforado hubiera denunciado hace meses que la jueza Biedma se ha negado a llamar a declarar al señor Garrote, aunque ha llamado hasta el vendedor de la ONCE«.

Pese a estas palabras, el expresidente de la Diputación de Badajoz ha indicado que no es su deseo «arremeter contra nadie», sino de la hacer uso de su «libertad de expresión, igual que la jueza Biedma adjudica al Partido Socialista en su exposición de motivos unas intencionalidades que nunca hemos tenido».

De este modo, Gallardo ha insistido en que su entrada como diputado, aunque había dicho que no lo haría hasta que no terminara la causa judicial precisamente para evitar la interpretación de que buscaba aforarse, solo se ha debido a que «el Partido Socialista tomó la decisión de que su secretario general estuviera en la Asamblea para confrontar mejor, y el debate del estado de la región ha sido un magnífico ejemplo para demostrar que debía ser así. En el seno del partido se decidió así, y para eso cuatro compañeros tenían que renunciar, pero a ninguno se le puso una pistola en la sien, lo hicieron de forma voluntaria». Para el secretario general de los socialistas extremeños, tanto la jueza como el TSJEx se inmiscuyen en los mecanismos internos y «decisiones de nuestro partido».

Igualmente ha señalado que aunque se ha considerado su llegado al Parlamento « fraude de ley, no se dice qué ley y en todo caso la habría incumplido quien lo autoriza, la junta electoral».

«Hay elementos sólidos para recurrir, pero he tomado la decisión personal, en contra de mi abogado, de no hacerlo porque soy coherente, tengo principios y sigo diciendo lo mismo, que me da igual quién me juzgue, no buscaba el aforamiento. Me presentará ante quien me cite con la cabeza alta y la conciencia tranquila».

Gallardo también ha señalado que «aquellos que piden que dimita y salga de la Asamblea son los mismos que decían que renunciara al aforamiento, lo cual no podía siendo diputado. Pero ahora la decisión del TSJEx me da la oportunidad de demostrar que lo que decía era cierto, y por tanto no recurro y no dimito. Me da la mismo todo lo que el PP y Vox escenifiquen de forma tan exagerada. Que no se cansen con niguna campaña de desprestigio».