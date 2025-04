Los funcionarios de la Junta a las urnas: 51.968 votantes para una jornada electoral de amplio horario

Los empleados públicos de la Junta de Extremadura, ante las urnas. Este jueves se celebran elecciones sindicales para funcionarios y laborales de la Administración regional. ... Para sus tres ámbitos, el de Sanidad, Educación y Administración general. Se trata de unos comicios en los que pueden participar 51.968 trabajadores, llamados a elegir a los 397 delegados sindicales que se sentarán a negociar con el Ejecutivo regional cuestiones labores y profesionales de la función pública en las respectivas mesas de negociación. Hay una general, en el cómputo de los tres ámbitos, en la que ahora tienen representatividad CSIF, UGT y CC OO y luego hay una particular por cada ámbito en la que, por ejemplo, se sientan sindicatos como PIDE, para los docentes, o Satse en el caso de Sanidad.

Se trata de una jornada electoral con urnas fijas en colegios, institutos, hospitales o sedes administrativas de la Junta, pero también con urnas itinerantes para recabar el voto en, por ejemplo, centros educativos con pocos docentes; con amplitud de horario para poder votar –entre las 7.30 y las 23 horas, en este último caso para los sanitarios– y que conlleva aspectos específicos como que las clases se acaban hoy, en el caso de Educación, a las doce del mediodía.

Los miembros de las mesas electorales (presidente, vocal y secretario), los funcionarios que hayan actuado como interventores o apoderados de las candidaturas presentadas y, en su caso, los representantes de la Administración dispondrán de permiso de jornada completa durante todo el día de la votación y el primer día laborable para el empleado público afectado.

Las elecciones sindicales de este 1 de diciembre de 2022 –las últimas tuvieron lugar el 4 de diciembre de 2018– tienen sus peculiaridades. Para empezar, el censo de cada ámbito educativo: 17.688 posibles votantes en la Administración general (7.027 funcionarios y de 10.661 de personal laboral); 17.583 en el Servicio Extremeño de Salud y 16.697 en Educación.

Otro aspecto es el horario. Hay una norma general: cada empleado público de la Junta, con independencia de si es docente, sanitario o trabajador de la Administración general, tiene derecho a dos horas para poder votar. Durante ese tiempo puede ausentarse de su puesto de trabajo. Eso sí, los diferentes centros de trabajo se organizan para que la ausencia de empleados públicos para ir a votar no signifique dejar prestar atención al ciudadano, dicen los sindicatos.

Repartos

En la Administración general se constituyen tres centros electorales, esto es como circunscripciones, uno para cada provincia extremeña y otro para la capital regional, Mérida. En este ámbito se eligen 135 delegados sindicales repartidos entre personal funcionario (73 delegados) y laboral (62). El jornada electoral se abre a las 8 de la mañana y se cierran las urnas a las 18 horas.

En Sanidad, las mesas electorales tendrán una jornada de votación de 7.30 a 23 horas. Estarán situadas de forma general en los hospitales de la región y en algunas gerencias del SES. Se eligen 188 delegados.

En Educación se eligen 74 delegados sindicales. El horario de votación es de 9 a 19 horas en el caso de las mesas fijas, instaladas en los colegios e institutos con mayor plantilla de docentes. Pero también se estipulan mesas itinerantes. Esto es, urnas itinerantes que se llevan a los centros donde menos personal docente hay, para facilitar la mayor participación electoral. En este caso, el horario de votación será de 9 a 14 horas.

La jornada electoral hace que en los centros educativos que cuenten con jornada de mañana, a partir de las 12, se suspenden la jornada lectiva y no lectiva. Se acaban las clases. Una decisión que, al igual que sucedió en las últimas elecciones sindicales, ha generado polémica por las quejas de los padres y madres de alumnos ante la instrucción inicial de Educación de que los alumnos que no tuvieran ni servicio de comedor ni transporte escolar debían ser recogidos por sus progenitores o familiares, algo que defienden los sindicatos. Finalmente eso no será así con carácter general.

Los anteriores comicios sindicales se celebraron el 4 de diciembre de 2018. En los de la Junta, la participación alcanzó el 59,2 %. 28.877 personas votaron de las 51.544 posibles.

En Administración general el censo fue de 17.642 empleados. CSIF obtuvo 49 delegados. UGT alcanzó los 32. En tercera posición quedó SGTEx. Obtuvo 31 delegados. En Educación, el censo lo componían 16.406 electores. CSIF se convirtió en el primer sindicato al conseguir 25 delegados. Después apareció PIDE con 22. Por último en Sanidad podían participar 16.861 empleados. CC OO ganó aquí. Logró 38 delegados. Superó a Satse y a UGT (36 y 33 delegados respectivamente).