Los padres no tendrán que recoger antes a sus hijos del colegio por las elecciones sindicales

Hoy no hay clases. Es un día no lectivo. Es el día del docente. Toda la comunidad educativa extremeña lo sabía desde el verano, cuando se conocía el calendario escolar. Los padres que trabajan fuera del hogar han debido organizarse para hacer frente a esta realidad. Lo que no sabían, de forma general, es que el próximo jueves 1 de diciembre se celebran elecciones sindicales en los tres ámbitos de la Administración regional (Educación, Sanidad y Administración general) y eso incluye, en el caso de los maestros y profesores, dejar de impartir clases a las doce. Desde el punto de vista de los padres era más que eso. A partir de las doce del mediodía los alumnos que no tuvieran comedor o transporte escolar debían ser recogidos por sus padres o familiares.

Una circunstancia que ha generado decenas de críticas y ha obligado a la Consejería que dirige Esther Gutiérrez a emitir una instrucción general a los centros que, de forma concreta, permite a los alumnos cuyos progenitores no puedan recogerlos a las doce del mediodía estar en colegios e institutos hasta la hora habitual de salida de sus hijos escolarizados.

La instrucción inicial emitida por la Junta, fechada el pasado día 18, de cara al próximo jueves 1 de diciembre se indicaba que en los centros educativos que cuenten con jornada de mañana, a partir de las 12, se suspendería la jornada lectiva y no lectiva. Los docentes que quisieran votar podían hacerlo y marcharse de colegios e institutos. Se comunicaba que solo se arbitrarían medidas para atender al alumnado que tuviera comedor escolar o transporte escolar por lo que, en la práctica, las familias que no tuvieran hijos en comedor o dependientes del bus debían recoger a sus hijos a partir de esa hora.

Las reacciones de asociaciones de madres y padres no se hicieron esperar ante esa decisión que complicaba la conciliación de la vida familiar y laboral. Y la Junta ha rectificado para atender a esa reclamación.

«Se han recibido en la Secretaria General de Educación correos y escritos de familias que tienen imposibilidad de recoger a sus hijos el próximo día 1 de diciembre a las 12 horas», ha reconocido a HOY la Consejería para explicar que, debido a esta situación, ha emitido una nueva instrucción. Se ha mandado a los centros que «los equipos directivos arbitrarán medidas necesarias de organización y atención al alumnado que excepcionalmente haya de permanecer en el centro por esta causa o bien por ser usuarios del servicio de comedor y transporte escolar como establece la Instrucción».

Esto es, que no solo se atenderán en los centros educativos a los alumnos que tengan el servicio de comedor escolar o que utilicen el transporte escolar sino también a los padres o familiares no puedan recoger al mediodía.

De esta forma Educación rectifica la disposición inicial y atiende a las reclamaciones expresadas por los padres de alumnos.

Elecciones sindicales

Según los datos recabados, en las elecciones sindicales en el ámbito de Educación el número de electores en la provincia de Badajoz es de 10.310 y de 6.387 en la de Cáceres, por lo que el total de personal docente no universitario que puede ejercer su derecho al voto el día 1 de diciembre de 2022 es de 16.697 personas. En las pasadas elecciones sindicales de 2018 votaron casi el 70% de los docentes que podían hacerlo (exactamente el 69,24%). Se pueden votar en 104 mesas electorales.

Para poder garantizar el derecho al voto, se fijó que maestros y profesores tienen dos horas para poder votar y que, en todo caso, a partir de las doce del mediodía están eximidos de dar clases o permanecer en el centro para otro tipo de trabajo. Sólo permanecerán los equipos directivos para asegurar el funcionamiento del centro y, en el caso concreto de los alumnos que se deben quedar, estar atendidos hasta su recogida.

Los miembros de las mesas electorales (presidente, vocal y secretario), los funcionarios que hayan actuado como interventores o apoderados de las candidaturas presentadas y, en su caso, los representantes de la Administración dispondrán de permiso de jornada completa durante todo el día de la votación y el primer día laborable para el empleado público afectado.