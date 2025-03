Un fraude del aceite sin culpables por ahora en Extremadura

Sin noticias en el caso del fraude del aceite dos meses después de que estallara. Más de 26.000 litros retirados del mercado esta primavera ... esperando destino, decenas de consumidores con garrafas que guardan en sus casas sin saber si recibirán o no el dinero invertido en comprar un aceite que se les vendió como oliva pero no lo era. Y distribuidores pendientes también de si hay responsables o el caso les puede salpicar a ellos. El hermetismo se apodera de un asunto que ha pasado de ser un mero fraude en el etiquetado a un delito de salud pública.

Tras unas semanas iniciales en la que fluyó la información, el silencio domina el panorama de este asunto que estalló el jueves 9 de marzo. La Dirección General de Salud Pública de la Junta informó que se había inmovilizado «grandes cantidades» de aceite por fraude en su etiquetado. Y se dio el nombre de las diez marcas retiradas del mercado.

Semanas más tarde, se supo que no era solo un fraude en el etiquetado -se vendió aceite de oliva como tal cuando no lo era- sino un delito contra la salud pública porque el producto vendido contenía aceite lampante, no apto para el consumo. Y que eran 13 las marcas.

Sesenta y cuatro días después, no han trascendido noticias sobre la investigación abierta por la Guardia Civil, sobre si hay detenidos o implicados en la venta y distribución de un producto convertido en básico para la cesta de la compra y que llegó a gran parte de la provincia de Badajoz y municipios también de la cacereña.

Certezas

Todo el aceite procedía de la vecina Andalucía, presumiblemente de una empresa con instalaciones en Alcalá de Guadaíra, en el área metropolitana de Sevilla, que operaba sin tener registro sanitario. Ninguna almazara extremeña está implicada.

Fuentes del instituto armado han indicado a HOY que no se ha terminado aún diligencias previas aunque señalan que «pronto» habrá noticias.

A expensas de que se conozca realmente cómo está el caso y, sobre todo, sus responsables, hay una serie de certezas.

La primera, que todos los resultados analíticos al aceite de las marcadas inmovilizadas contienen lampante. Todos. Esto es, nunca se debió proceder a su venta y distribución porque este tipo de aceite está declarado no apto para el consumo humano. El aceite se vendió en diferentes sitios. Desde mercadillos y gasolineras, hasta en almacenes y en tiendas de barrio y establecimientos alimentarios de mayor volumen.

La segunda evidencia es que hay miles de litros decomisados. Según la Junta, son aproximadamente unos 76.000 litros. Pero el Gobierno regional hace una distinción. Sitúa en 50.000 los correspondientes a una primera inmovilización que se hizo entre noviembre y diciembre de 2022 -que no trascendió- y en 26.000 litros los vinculados a las realizadas desde marzo.

«Ambos expedientes se unieron en una sola alerta ante las similitudes y paralelismo existente entre ambas», explica el SES.

Espera

En cuanto a las marcas retiradas no se ha incluido ninguna nueva respecto a las actualizadas a finales de marzo. Son Los Milagros, Almazara Fernández, Vareado, La Esmeralda, Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz.

«La persona que tenga aceite de estas marcas que no lo consuma, lo inmovilice en su casa y avise al veterinario o farmacéutico de su centro de salud para comunicarle que tiene alguno de estos aceites», se indicó por parte de Salud Pública sobre el caso antes de saber que contenía lampante.

Se pidió entonces un tiempo de espera a los compradores de aceite para ver si podían, primero consumirlo, y, en segundo lugar, recuperar su dinero. En el caso del consumo, al contener aceite lampante está clara la respuesta. De recuperar el dinero y determinar responsabilidades, eso es una historia pendiente.