«En el flamenco si no estudias no hay nada que hacer»

Dice que está «regalá» para dar a entender lo contentísima que se siente en su nueva etapa como voz de Las Migas, un cuarteto íntegramente ... femenino que hace flamenco con mensaje dirigido a todos los públicos. A este grupo que ya tenía cuatro discos y por el que habían pasado grandes vocalistas como Silvia Pérez Cruz, la extremeña llegó en mayo de 2019. Pero Carolina Fernández (Mérida, 1986) ya era conocida como La Chispa en su etapa de cantaora más pura, la cual no ha abandonado.

Además de la emeritense, Las Migas son Marta Robles (guitarra), Alicia Grillo (guitarra) y Roser Loscos (violín). Pero al año de ser reclutada en la formación llegó una pandemia que frenó el ímpetu propio de quien afronta un nuevo proyecto. Ahora es diferente, ha salido 'Libres', el quinto disco de la formación. Del 19 al 25 de septiembre harán gira por la India, la cantaora extremeña dice que no para y ella encantada.

«Tenemos la agenda a tope, pero si hay un concierto que me apetecía era el de Caminomorisco (pasado domingo, día 28). Me hace mucha ilusión que mis compañeras vengan a Extremadura. El año pasado vinimos Las Migas al festival de Flamenco y Fado de Badajoz, así que ya solo me falta traerlas a Mérida, mi ciudad», declara ilusionada.

–¿Cómo describe su momento profesional actual?

–Estoy muy contenta porque trabajo y viajo muchísimo haciendo cosas que me gustan. Mis raíces son el flamenco y aunque Las Migas no son un flamenco ortodoxo me siento muy a gusto con esta música presentando el quinto álbum de ellas.

–¿Qué gana y qué pierde al dejar de actuar en solitario para integrarse en este grupo?

–Perder pierdes tiempo con tu familia o de estar en tu tierra. Pero ganas muchísimas otras cosas, además de conocimientos. Y por supuesto viajar. Me encanta conocer sitios. Este año estamos haciendo muchas cosas en España, sobre todo Andalucía y Cataluña porque antes hemos ido más a Centroeuropa, como Alemania, Austria o Suiza. Lo que tengo ganas es de cruzar el charco. El año del confinamiento teníamos gira por América, pero no se pudo y solo conocí Ecuador, así que tengo ganas de México, Colombia, Estados Unidos,...

–¿Hay mucha diferencia entre tocar en Zahara de los Atunes y una ciudad alemana?

–Pues mira, el público andaluz y sureño es muy cercano y un encanto, pero en Alemania, para lo fríos que aparentan ser, a la hora de cantar con nosotros son los primeros. Hacen palmas con nosotros y los aplausos son interminables. Les gusta el flamenco.

– ¿Qué opina De Las Migas como plataforma de la que han salido cantantes hacia su carrera en solitario como Silvia Pérez Cruz?

–Yo creo que Silvia ya antes de entrar en Las Migas tenía algo muy especial y ella tiene luz propia para brillar donde esté. También ha estado Alba Carmona, que tiene su propio hueco en la música. Es importante estar en un grupo tan reconocido con cinco discos ya en el mercado.

«(Las Migas) Me vieron en Sevilla, ensayamos esa tarde y me preparé el espectáculo en una semana» CArolina Fernández, 'La Chispa' Vocalista de Las Migas

–Cuente cómo la reclutaron después de que su cantante en ese momento (Begoña Salazar) se marchara a mitad de gira.

– Ya nos conocíamos, pero por Facebook. En persona no nos habíamos visto. Yo estaba cantando en una caseta de la Feria de Abril y ellas tenían una gira de veinte días en la que contaban conmigo sin que me hubieran puesto cara. Digamos que estaba decidido al 80% que yo las acompañaría. Vinieron a Sevilla, me vieron, ensayamos algo esa misma tarde, me preparé el espectáculo entero en menos de una semana sin saber dónde nos habíamos metido, pero salió perfecto. Debuté en una sala de jazz de Praga y luego empezamos a rodar haciendo bolos y la convivencia fue genial.

–La crítica la ha comparado con artistas como Niña Pastori o Marina Heredia, ¿qué opina?

–Da vértigo. Son artistas que yo las tengo muy lejos, muy encima de mí. Yo me siento un poquito más abajo, la verdad, aunque me encanten esas comparaciones.

–¿Con Las Migas y su flamenco menos ortodoxo se llega a más público?

– Es menos ortodoxo, pero muy personal, con un violín, solo mujeres, las dos voces de las dos guitarras, los coros... Sale todo muy único y sí, llegamos a más gente porque abarcamos más gustos musicales. Le gustamos a gente que además del flamenco le gusta el jazz, el country o la música urbana.

–Hoy día Rosalía lo tiñe todo y ella saltó del flamenco a otros estilos, ¿cómo analiza este fenómeno?

–A mí me encanta porque me gusta la música y que se pueda bailar. No la conozco, pero me cae bien y haga lo que haga me gusta. Me gustan sus mezclas y el espectáculo que lleva. Se nota que es una tía curranta.

–¿Está de acuerdo en que Las Migas también tiene un discurso femenino y de mujer libre?

–Yo creo que no hay intención de nada en las canciones. 'La cantaora' puede que sí porque habla de la mujer empoderada y eso, pero los otros temas salen naturales. Se considera un grupo muy feminista, pero nunca ha sido esa la intención.

–Ahora existen becas para formación, recursos que usted ha aprovechado, tanto en la Diputación de Badajoz como en la Fundación Cristina Heeren de Sevilla. ¿Cree que no basta con el talento para aflorar como artista de éxito?

–Hay que formarse y estudiar. Por mucho que te guste o tengas buena voz hay que estudiar, practicar, repetir, escucharte,.. No es suficiente tener duende, arte o un color bonito de voz. Si no estudias no hay nada que hacer, al menos en el flamenco, otras músicas no sé, pero en el flamenco es así.

–¿El ritmo de conciertos que lleva con Las Migas tiene algo que ver con el de La Chispa?

–A lo mejor llevaba este ritmo, pero haciendo otra clase de conciertos. Era otro espectáculo, cosas más pequeñas y festivales más por la tierra en bares, pubs y bodas que salían. No paraba pero era otra clase de eventos. Sigo en La Troupe Flamenca, que somos unos cuantos y el 21 de octubre estaré con Perico de Paula en el Festival del Otoño Flamenco de Fuente de Cantos como La Chispa porque la gente de Extremadura no me olvida. Hace poco estuve en un festival flamenco de La Albuera y es que me encanta. Yo en Las Migas estoy 'regalá', esa es la verdad, pero ese pellizco de cantar por soleá y por fandangos tiene su cosa, es otro nervio diferente que a veces se echa de menos.