El fiscal jefe de Extremadura anima a las víctimas de delitos sexuales a denunciarlos en el juzgado o comisaría

J. López-Lago Lunes, 28 de octubre 2024, 13:57 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

El fiscal superior de Extremadura, Javier Montero Juanes, ha animado a todas las mujeres que hayan sido víctima de acoso o violencia sexual a que usen los canales que marca la ley para que los poderes públicos puedan actuar. Se refiere a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), que cuentan con unidades especializadas en este tipo de delitos para evitar una victimización secundaria, y a los propios juzgados. Esta llamada la hace debido a que en la última semana se han multiplicado los relatos de posibles delitos sexuales en una cuenta de una red social, la de la periodista Cristina Fallarás, en la que mujeres de toda España han descrito supuestos abusos que han sufrido. El caso más mediático ha sido el del diputado de Sumar Iñigo Errejón, que ha dimitido de sus cargos. Por otro lado, este domingo se supo que a Fallarás le ha llegado un texto sobre una pacense que, presuntamente, habría sido acosada y violentada sexualmente por un político de Badajoz tras un acto del PSOE en 2019.

Javier Montero Juanes ha indicado a este diario que desde la Fiscalía están abiertos a recibir todos estos testimonios y actuar en consecuencia. «Animo a las personas víctimas de estos delitos a que acudan acudir a fiscalía. Van a ser informadas de todos los pasos por fiscales especializados y ahí se les va a poder asesorar», ha pedido esta mañana.

Con todo, entiende que en este ámbito «hay un problema» en el artículo 191 del Código Penal, el cual él ya ha señalado como susceptible de reforma legislativa. Y es que para proceder por estos delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales «será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia», dice la ley. Eso implica que, salvo en casos de menores o personas discapacitadas, la Fiscalía no puede actuar de oficio, como sí podría en cualquier otro tipo de delito, por lo que es preciso que la mujer denuncie.

El jefe de los fiscales extremeños entiende que «es un delito que ocurre en la intimidad y se exige la denuncia, no puede actuar un tercero, lo que es un primer inconveniente», asume. Además, reconoce que «el proceso nunca va a ser agradable porque se tienen que recodar los hechos y practicar pruebas debido a que las penas son importantes». Con todo, «estamos por y para las víctimas, así que animamos a denunciar, que las víctimas sepan que los poderes públicos están de su lado.», ha declarado este lunes Montero antes de explicar que, «aunque la bolsa de impunidad en este tipo de delitos quizás es muy alta, aquí la víctima está muy protegida».

Preguntado sobre cómo aportar pruebas cuando los hechos suelen ocurrir sin testigos, el fiscal jefe ha respondido que «puede desanimar ver no solo el trastorno del proceso sino la dificultad de pruebas. Hay casos más evidentes porque hay pruebas biológicas, pero a veces es la palabra de una persona contra la de otra. Sin embargo, que no piensen que eso no es prueba suficiente, el testimonio puede serlo. Aunque tenga que interpretarse y haya cautelas, hay jurisprudencia de que las interpretaciones están sujetas a criterios específicos en función de la gravedad y lo afrentoso de los hechos y, aunque no siempre, pueden llegar a ser prueba. Y si no fuera prueba suficiente, nunca se procederá por denuncia o testimonio falso», ha explicado a HOY.