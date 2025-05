«Hemos contactado con Cristina Fallarás por si la denunciante quiere decir quién la acosó»

J. López-Lago Domingo, 27 de octubre 2024, 20:12 | Actualizado 20:54h. Comenta Compartir

Un texto anónimo ha puesto nervioso y en alerta al PSOE extremeño, ya que una denunciante ha relatado en la cuenta de la periodista Cristina Fallarás (que destapó esta semana los presuntos abusos del político madrileño de Sumar, Iñigo Errejón, a varias mujeres) que en 2019 un político de Badajoz, supuestamente socialista, la violentó durante la relación sexual que mantuvieron tras visitar una exposición en el Palacio de Congresos de la capital pacense.

La vicesecretaria de Organización del PSOE extremeño, Eva María Pérez, ha explicado esta tarde a HOY que «hemos contactado con la periodista Cristina Fallarás (que es quien ha recibido la denuncia) por si la denunciante quiere decir quién la acosó porque no podemos hacer nada sin saber la identidad de esta persona. Siempre respetando su privacidad, que sepa que el PSOE está a su disposición para elevar la denuncia que corresponde y mostrarle el apoyo emocional que requiera y preservando su identidad si así lo deseara. Fallarás nos ha dicho que la contactará, pero que tiene ahora mismo muchos relatos sobre la mesa».

Precisamente por esto, porque no se sabe quién es la persona, a Pérez le parece «miserable» que el PP aproveche este caso, sobre el que ha puesto un mensaje en la red social X. «Al final el PP entra en el juego del machismo recalcitrante y casposo. Esto no es una confrontación entre partidos. Los casos de acoso y violencia sexual son estructurales, el machismo no entiende de ideología porque se desvía el foco de las víctimas. Nosotros nos centramos en ella, no en politizar el asunto».

La número dos del PSOE extremeño está segura de que van a surgir más casos en política y cualquier ámbito. «Durante muchos años las mujeres hemos vivido en silencio situaciones en las que nos sentimos muy violentadas. El caso extremo es el abuso físico, pero también sufrimos violencia con comentarios machistas con el lenguaje. De hecho, estos días estamos comentando situaciones que hemos padecido», ha comentado a este diario este domingo.

Atentas a cualquier denuncia

Pérez no entra a juzgar el relato de los hechos que hace la mujer, supuesta víctima de un socialista, y cree que esperar que este salga a la luz por iniciativa propia «es entrar en el terreno de la especulación». Lo que sí ha hecho ha sido activar los mecanismos de su partido. «En cuanto hemos tenido conocimiento porque se ha publicado en redes sociales he contactado con la presidenta del comité de ética y garantías del partido, Lola Pallero, para que esté atenta a cualquier tipo de denuncia».

Sin embargo, de cara al próximo congreso regional, adelanta que ya ha hablado con la secretaria de Igualdad (Laura Sánchez) «para elaborar un protocolo específico para este tipo de situaciones. No todo será delictivo, pero hay comportamientos que no tienen por qué tolerarse. Un partido que tiene por bandera el feminismo».

Preguntada sobre si el código ético que está en vigor en el PSOE ha detectado alguna vez un caso de acoso o violencia sexual no consta ninguno en el partido, ha reconocido Pérez, que anteriormente fue consejera de Educación de la Junta de Extremadura, después se alejó de la primera línea política y en la actualidad pertenece a la ejecutiva de Miguel Ángel Gallardo como vicesecretaria de Organización.