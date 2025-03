«No me fío, quien ahora quiere liderar Siria a mí me secuestró»

J. López-Lago Miércoles, 11 de diciembre 2024, 07:19 Comenta Compartir

El periodista extremeño Ángel Sastre (Don Benito, 1981) asiste estos días con atención a cómo evoluciona Siria. En este país árabe ha estado dos veces. ... La primera durante un mes en 2013, cuando la primavera árabe ya estaba siendo reprimida por el presidente recién derrocado Bashar Al Assad. «Entonces iba empotrado con una brigada y me intentó secuestrar el Estado Islámico, pero no lo consiguió», explicó ayer a HOY. La segunda vez que pisó Siria fue casi tres años después, cuando llegó a Alepo con dos reporteros más y al segundo día fueron secuestrados los tres. Sastre estuvo en cautiverio diez meses, prácticamente sin salir de una habitación, hasta que fue liberado el 8 de mayo de 2016. «Primero nos secuestró un grupo pequeño al que le vino grande esa acción que no sabía gestionar y nos mandó al grupo armado Frente Nusra, que es el actual HTS ( Organización para la Liberación del Levante), que son los que han comandado la actual ofensiva hasta Damasco con Abu Mohamed al Julani al frente. Por eso no me fío, porque quien quiere liderar Siria me secuestró», añade Sastre en conversación desde Málaga.

Sastre no es optimista por los hechos vividos en primera persona en su análisis de Siria, donde el dictador que ha tenido sometido al país durante más de veinte años ha huido a Rusia y la estatua de su padre, del que heredó el poder, ha sido derribada. Ejemplos de Libia y Afganistán Alepo, donde Sastre fue secuestrado en 2015, es la segunda ciudad más importante del país y ha sido primera gran conquista de los opositores al régimen, que prácticamente no han encontrado resistencia en el ejército y han provocado que la población se ilusione ante la nueva etapa que se abre en Siria. Varios sirios afincados en la región extremeña reconocieron ayer en este diario que están contentos pese a la incertidumbre actual. Noticias relacionadas Un Gobierno interino lidera la nueva Siria mientras Occidente teme un rebrote yihadista Así queda el explosivo laberinto sirio contado en mapas ¿Quién es Mohamed Al Bashir, el nuevo primer ministro interino de Siria? Pero Sastre es escéptico. «(Dentro de la coalición que desde esta semana ejerce de gobierno interino) el que tiene mayor control del poder es Al Julani, ex líder de Al Qaeda en Siria, que recibe dinero de Qatar y ha intentado limpiar su imagen separándose de Al Qaeda. La pregunta es si siguen siendo integristas, y yo creo que son un lobo con piel de cordero. ¿Si temo un brote yihadista en Siria? Pasó con Gadafi, aunque la toma de Libia duró seis meses y esta en Siria ha sido en seis días. Con Afganistán se esperaba que los talibanes se abrieran al mundo y han cercenado los derechos de la mujer, no se han abierto en absoluto. Y cuando hace años empezamos a ir a Siria 'Free Sirian Army' (FSA, fundado en 2011 como oposición armada a Al Assad) tenía ideales democráticos, pero aquella primavera árabe fue una primavera marchita porque los grupos radicales capitanearon el conflicto». Intereses de otros países El reportero extremeño, que fue Extremeño de HOY en 2016, tiene claro que Al Assad es un dictador. «Pero yo he hecho reportajes con los cristianos en Siria y se les respetaba. Dentro de los líderes árabes digamos que a Al Assad se le consideraba moderado. La duda –expone Ángel Sastre– es si va a haber un estado fallido, saber si Siria está preparada para unas elecciones, ya que no hay instituciones suficientemente fuertes para una democracia sin que los estamentos se corrompan. Por eso no sé si van a caer en un estado islamista». Ahora el reportero nacido en Don Benito está en Málaga, aunque ha fijado su residencia en Argentina. Como 'free lance' ha estado recientemente en Ucrania y Afganistán y se prepara para viajar a otros países en conflicto que aún no desvela. Por lo que sabe por compañeros, Damasco es hoy un una ciudad segura. Pero no sabe cómo van a evolucionar las cosas en Siria. Actualmente, tras la debilidad manifiesta de Irán y Rusia por sus frentes abiertos en Gaza y Ucrania respectivamente, el país de referencia para Siria es Turquía, que ha lanzado el mensaje de que los sirios no deben desaprovechar «una oportunidad de oro». En opinión de Sastre, «serán decisivos los intereses de gobiernos extranjeros como Turquía, Qatar, Israel y Estados Unidos. Rusia mientras se respeten sus bases no se mete. Y habría una posibilidad de una transición si el gobierno en el exilio consigue controlar a las facciones radicales, pero es que no soy objetivo porque me han encapuchado y son personas terroristas sin escrúpulos», analiza el extremeño.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión