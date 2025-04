La Feria de Zafra asegura que tendrá oportunidades de negocio pese a la lengua azul

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, y el comisario de Ferias, Santiago Malpica, han lamentado este martes en rueda de prensa la ausencia de ... ganado vacuno, ovino y caprino en la Feria Ganadera de Zafra debido a las restricciones por la lengua azul en Extremadura, pero han querido aclarar que el certamen se celebrará en su fecha con toda la normalidad posible, pese a las restricciones sanitarias, y con una amplia programación. Será un certamen con más de 500 expositores y muchas oportunidades de negocio.

Según recoge la Feria en una nota, Fernández ha dicho que el lunes asistieron en Mérida a una reunión con la consejera el director general y las asociaciones ganaderas, y todos los asistentes entendieron que no hubiera ganado en la feria. «No habría tenido sentido presionar porque podríamos ser foco de propagación y eso daría una imagen nefasta a la FIG. Tenemos que mirar por la salud de la cabaña ganadera, que es la que da sentido a nuestra feria», afirmó el regidor. Ha añadido que cuando se les indicó que cancelarían el ganado vacuno, ovino y caprino, lo acogieron con normalidad porque no hay otra alternativa, pero ha incidido en que el resto de la programación se mantiene, con todas sus jornadas técnicas, y que sí habrá porcino ibérico, que es el origen de la feria, caballos de pura raza española y ganado avícola.

Juan Carlos Fernández también ha dicho que este año se han desbordado las peticiones para asistir al acto inaugural con la presidenta de la Junta de Extremadura y el ministro de Agricultura el día 26 a las 12.00 horas. Se ha referido, asímismo, a las numerosas mejoras acometidas en las naves y en el pabellón central porque el objetivo es mejorar en todo lo posible, de ahí que se esté trabajando en la reforma estratégica de la Feria. Por último se ha referido a la embajada comercial que va a desplazarse a Zafra, procedente de China, Venezuela, Rusia y Kazajistán, con representantes del mundo ganadero y periodistas especializados. Una iniciativa del Instituto de Comercio Exterior y Feagas, en la que la feria va a convertirse en centro de interés para futuros negocios. El alcalde cree que es muy importante de cara a la internacionalización de la feria. En este sentido también habrá un grupo de franceses que harán prácticas en fincas de la zona, procedentes de Rambouillet.

El comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha reconocido que las restricciones sanitarias van a repercutir en la cifra de negocio, ya que no podrán realizarse las subastas ni las transacciones de las naves ganaderas. A pesar de ello, es muy importante quedar claro que se mantienen todas las jornadas técnicas, una amplia programación y un gran poder de convocatoria al público en general. Desde la entidad ferial creen que la gente vendrá a Zafra igualmente porque es un certamen multisectorial donde se puede comprar casi de todo. Son 25 hectáreas llenas de exposiciones. Además podrán ver los mejores ejemplares de cerdo ibérico y caballos de pura raza española.

Malpica ha recordado que en 2005 ya hubo un brote de lengua azul que afectó a la FIG y se hicieron subastas virtuales. En esta ocasión las asociaciones ganaderas no lo han contemplado por falta de tiempo y porque no tiene sentido subastar un animal que después no van a poder movilizar.