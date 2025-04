Ver buena parte de las naves ganaderas del recinto ferial completamente vacías va a tener un impacto visual tremendo. También habrá un impacto económico, aunque ... más matizado porque actualmente muchas de las operaciones de compraventa de ganado ovino, caprino y vacuno ya no se hacen físicamente en Zafra. Pero «no queda más remedio» que este año en la Feria de Zafra, que comienza el próximo jueves, no vaya a haber cabezas de ovino, caprino y vacuno a causa de los focos de lengua azul en Extremadura.

El comisario de la Feria, Santiago Malpica, ha trasladado públicamente el impacto de esta restricción. «Es un jarro de agua fría», ha subrayado esta mañana en Mérida, tras reunirse en la Consejería de Agricultura. «Hemos hecho grandes inversiones en las naves para ganado, singularmente para el de vacuno. Hemos construido 74 corrales, por ejemplo. Había previsto un concurso morfológico espectacular y muchos animales iba a ser trasladados ya hoy con destino en Zafra pero se van a tener que quedar en sus fincas. No queda más remedio», ha vuelto a decir Malpica.

«Los criadores de ganado se lo han tomado como se lo tienen que tomar. No queda otra. Si hubiera aparecido un foco en la Feria de lengua azul hubiera sido nuestra responsabilidad y no queda otra que las restricciones, no podemos traer este año ganado vacuno, caprino y ovino». Malpica, además, cree que puede haber nuevos casos a corto plazo en la región porque se trata de una época propicia para este tipo de contagios.

Santiago Malpica ha admitido que tras conocerse el caso de lengua azul de Almoharín, los de Portugal y los posibles nuevos que pueden aparecer, se ha llegado a poner sobre la mesa un posible aplazamiento de la Feria de Zafra por la ausencia de hasta cerca de 2.000 cabezas de ganado por estas restricciones. Pero ese aplazamiento se ha desechado.

«Es imposible buscar y encontrar una fecha nueva para una Feria como la de Zafra. Por eso se ha descartado aplazarla. Tendremos ganado porcino, equino y aves, pero este año no podemos disfrutar del vacuno, el caprino o el ovino», ha finalizado Malpica.