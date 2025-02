Feijóo avisa de que empresas de la región podrían irse a Portugal por la presión fiscal

J. López-Lago Lunes, 3 de octubre 2022, 14:43 | Actualizado 14:55h. Comenta Compartir

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado esta mañana en Cáceres su preocupación por la situación económica y ha lamentado que el actual Gobierno no busque puntos de consenso con el principal partido de la oposición que él representa. Por un lado, ha hablado de «una deuda desorbitada con un crecimiento insuficiente», y por otro de cómo actualmente la ideología se antepone a la realidad, «y eso es no es un acelerador de soluciones sino un provocador de conflictos», ha dicho en el XV Congreso Nacional de la Empresa Familiar que está teniendo lugar en la ciudad cacereña.

Para él, la salida de la crisis actual debe pasar no por aumentar ingresos vía impuestos sino por el crecimiento, y para esto último las empresas deben tener mayor seguridad y un marco económico más estable. En el contexto del actual debate fiscal, el dirigente popular ha citado también los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, que en Portugal no existen. Por ello, el dirigente gallego ha reconocido que algunas empresas filiales de Inditex que estaban en su comunidad durante su mandato se instalaron en el país vecino. «Esta también es una comunidad trasnfronteriza y Évora está a apenas dos horas. No debemos empujar las inversiones hacia otro lado», ha avisado. Y es que, en su opinión, el actual Gobierno socialista está enfocando mal la receta para salir de la crisis. «Esto no es una reforma fiscal, esto es una subida de impuestos para recaudar 3.000 millones más».

Feijóo también ha hablado de energía y ha sido preguntado, tras el resultado electoral italiano, por la posibilidad de que en España también estemos abocados a la polarización. «Es un activo que en España haya un partido socialista y otro de centroderecha, pero hemos sido golpeados por las modas políticas y porque algo habremos hecho mal en estos cuarenta años en lo que hemos gobernados y donde se da la fatiga de materiales. Pero en esos cuarenta años ha habido muchas crisis, de tipos de interés, de inflación galopante,... y las hemos superado todas, pero para ello hay que recuperar la centralidad. La política es la combinación de ideología y realidad y cuando la ideología se superpone a la primera empezamos a tener problemas», ha señalado.

Desde este punto de vista, el presidente del PP desde abril ha reconocido cómo en su etapa al frente de Galicia tuvo que adoptar medidas drásticas poco populares -El diario La Voz de Galicia le dedicó una viñeta durante dos años en el que lo llamaban Feijóo I el Austero, ha recordado- y cree que cuando se está en el Gobierno no hay que obsesionarse con lo que piensen de uno sino pensar en ello después «porque al final vas a estar más tiempo de ex».

Crisis energética y errores

Para el político gallego, la deuda que está contrayendo España es peligrosa y a la política fiscal basada en subir impuestos tampoco le ve ventajas porque los ingresos no son tan altos y las familias están pasándolo mal. En este foro que se celebra en Cáceres le han preguntado por sus propuestas y ha contestado que para minimizar el efecto de la inflación convendría reducir el IVA de productos básicos de la cesta de la compra. En cuanto a la crisis energética, ha admitido que el asunto es complejo y que «cada experto tiene una receta». No obstante, cree de nuevo que la ideología se antepone a la realidad cuando se decide no prorrogar la vida de las centrales nucleares más allá de 2027, las cuales aportan el 22% de la energía que consumimos; o cuando dejar de apostar por la energía térmica, lo cual están haciendo países como Polonia o Alemania.

Para el político del PP, ha habido además otros errores en política exterior como deteriorar la situación con Marruecos y Argelia, países que nos facilitaban un gas que ahora hay que traer en barco desde Estados Unidos.

Y aunque ha alabado la bajadadel IVA en la factura de la luz del 10 al 4%, Feijóo cree que hay que ser más realista al abordar una crisis energética y criticó ante cientos de empresarios que se dan cita en Cáceres medidas como la imposición de cerrar las puertas de los escaparates, sobre la cual duda que haya habido sanciones porque ni se consultó con los afectados ni con las comunidades autónomas que se encargarían de la inspección.

El Congreso, que tiene como país invitado a Portugal, continúa esta tarde y mañana martes con más ponencias y mesas redondas.