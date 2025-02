Las familias extremeñas se movilizan para retrasar el acceso de sus hijos al móvil hasta los 16 años

Los grupos de padres y madres que se están rebelando contra la norma no escrita de que a los 12 años, coincidiendo con el salto a la Secundaria, los menores tienen que tener un móvil van a más. La revuelta familiar arrancó hace unos meses ... en Cataluña pero ya ha llegado a otros muchos lugares del país. También a Extremadura. Aquí de la mano de padres y madres del colegio Prácticas de Cáceres. El objetivo, el mismo que mueve al resto de grupos de mensajería instantánea que se están creando: conseguir que el acceso de sus hijos a los móviles no se produzca hasta los 16 años.

«Es que es la edad recomendada, es que antes no se tiene la madurez precisa para poder manejar una herramienta que es una ventana al mundo», resume la psicóloga Sandra Tovar.

'Pantallas a raya' es el nombre del grupo de WhatsApp que ha surgido en el colegio Prácticas a iniciativa de Fernando Paramio y Kristiina Viljanen. «El acceso precoz de los niños a los móviles es un tema de debate habitual entre padres y madres y Kristiina y yo, en una de estas charlas, consideramos oportuno crear el grupo, como se está haciendo en otros lugares, con el objetivo de detener ese acceso precoz», explica Fernando. «Lo creamos con nuestras respectivas parejas a finales de noviembre y ya somos 74 miembros», detalla.

Los promotores de 'Pantallas a raya' confían en que el número no pare de aumentar y, con él, el avance en una concienciación social que consideran imprescindible para cambiar la realidad que está detrás, a su juicio, del acceso precoz de los menores a la tecnología, «que es la presión social, que hace que muchos padres, aun siendo contrarios a entregar un smartphone a sus hijos a los 12 años o antes, lo hacen para que no sean señalados, para que no estén aislados o les marginen, para que no sean los pringados de la clase».

La psicóloga Sandra Tovar defiende el movimiento surgido en el colegio Prácticas. «Es que ya no estamos hablando del móvil a los 12 años. Los últimos datos ponen de manifiesto que el 70% de los menores lo tienen a los 10 años y esto es, simplemente, una brutalidad».

«El problema es que el móvil se está convirtiendo en el regalo de comunión, así que la edad de acceso al mismo va reduciéndose a la vez que van aumentando los peligros que para los niños conlleva un uso inadecuado de esta tecnología», indica Kristiina Viljanen. «De ahí la necesidad de que actuemos, de que tratemos de concienciar a los padres de esos peligros para retrasar la entrega del móvil; consideramos que si en una clase dejan de ser una minoría los que no lo tienen, justo lo contrario de lo que ocurre ahora, será más fácil que más padres retrasen esa entrega».

Uso de la tecnología

No se oponen al uso de la tecnología. «Hay que introducirla en sus vidas de manera gradual». Pero sí al manejo de un dispositivo tecnológico que les permite acceder a toda clase de contenidos, juegos y redes sociales, «sin la madurez precisa para saber manejar lo que ven».

Estos padres cacereños consideran necesaria la introducción pausada y controlada de la tecnología en la vida diaria de los menores «para conseguir que aprendan a relacionarse de manera presencial, a jugar al aire libre, a leer, a tocar un instrumento, a esforzarse, a concentrarse en los estudios...».

En esta línea, la psiquiatra Blanca Lusilla apuesta igualmente por la necesidad de acabar con el acceso precoz. No solo por los contenidos problemáticos a los que los niños acceden a través de los dispositivos tecnológicos, «el negocio de las redes sociales sin ética ni límites, solo por dinero, engancha a los niños como si fueran hámsters en una rueda», también por las propias pantallas. «Estimulan las mismas áreas del cerebro que las drogas y producen la misma adicción y las mismas consecuencias, porque liberan mucha dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación». Por eso la necesidad urgente de limitar de forma drástica su uso. «Máximo una hora al día, incluida la televisión, en los primeros años», concreta.

En la escuela

Pero si bien la iniciativa de los grupos de padres surgida en otros lugares del país ha llegado a la región, no ha sido así por el momento la decisión adoptada por diferentes gobiernos autonómicos de prohibir el uso del móvil en Primaria y Secundaria.

Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia son las comunidades autónomas que han optado por esa medida restrictiva. Extremadura, por el contrario, no ha tomado ninguna decisión al respecto y la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha dicho que consultará con la comunidad educativa para fijar una posición al respecto. Supuestamente antes de que el asunto se aborde en la Conferencia Sectorial de Educación.

Consulta de Freampa

La Federación regional extremeña de asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros públicos (Freampa) ya ha realizado esa consulta y las familias extremeñas se han posicionado de manera rotunda a favor de la regulación del uso del móvil en los colegios y en los institutos. «Los resultados son concluyentes», resume la autora de la consulta, Esther Morales, docente y asesora técnica de Freampa. «El 88,3% (541 respuestas) ha dicho sí a esa regulación frente al 11,7% (72 respuestas) que se han mostrado contrarios», detalla. Especialmente porque, tal como reflejan los resultados de la encuesta lanzada por Freampa antes de Navidad, el 86,9% (533 respuestas) de las familias cree, frente a un 13,1% (80), que el móvil perjudica el aprendizaje de sus hijos.