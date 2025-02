«No hay semana en la que no expulsemos a algún alumno por el uso del móvil en el centro»

En Extremadura no hay ninguna norma común para el conjunto de los centros educativos respecto al uso del móvil, de tal forma que es cada colegio o instituto el que decide al respecto si lo permite o no a su alumnado.

Las familias extremeñas, a ... través de la encuesta lanzada por Freampa antes de la pasada Navidad, han manifestado no solo su deseo de que se regule el uso del móvil en la escuela, sino también de que esta regulación sea común en la región.

«Y así debería ser, una instrucción única y clara para todos los centros educativos», opina igualmente Javier Escalante, director el Instituto Pérez Comendador de Plasencia y uno de los centros en los que en Extremadura está prohibido a día de hoy el uso del teléfono móvil. «La medida fue aprobada hace una década por el consejo escolar del centro, de tal modo que está prohibido su uso en el recinto educativo, pero no el acceso del alumnado al instituto con él móvil, porque no se lo podemos quitar; si lo tienen en las mochilas y no lo usan, no hay problema».

Mal uso del móvil

Pero no es el caso ni mucho menos. «Todo lo contrario, lo cierto es que no hay semana en la que no expulsemos a algún alumno por el uso del móvil». La última el pasado viernes: «Pillamos a una alumna con el móvil encendido copiando en un examen, tenía fotos de los apuntes».

Pero los motivos son múltiples. «Es que en cuanto se aburren lo encienden para jugar, para hacer fotos, grabar a compañeros o al profesor; es un uso inadecuado y lo castigamos con un día de expulsión». Escalante apuesta «por la prohibición en el conjunto de los centros; es una obviedad que perjudica el rendimiento académico».