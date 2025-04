La familia de Vicente Sánchez: «El Instituto de Medicina Legal nos dice que siguen con pruebas»

La familia de Vicente Sánchez quiere que le entreguen el cuerpo cuanto antes para celebrar el funeral en Hinojal, pero para ello los forenses ... tienen que terminar su trabajo. «El Instituto de Medicina Legal nos dice que siguen haciendo pruebas», indica José Luis Lancho, portavoz de la familia del hombre de 79 años que desapareció a finales de enero y cuyo cadáver se encontró en la dehesa boyal del municipio el pasado viernes.

«En el tanatorio de Hinojal ya está todo listo y en el Instituto de Medicina Legal nos dicen que es cuestión de días», afirma con la esperanza de que sea cuanto antes. «Queremos dar tranquilidad a Vicente», añade Lancho.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado que el Instituto de Medicina Legal no tardará mucho en concluir las pruebas oportunas para que la familia pueda recibir su cuerpo.

En este sentido, Quintana ha dicho que hay que tener en cuenta las circunstancias en relación al cuerpo y que «han pasado ya muchos días desde que falleció».

Por el momento, no se ha especificado qué día murió Vicente. Lo que sí se sabe es que el alguacil del pueblo, José María Lindo, es el único detenido en el caso de Hinojal. Ha confesado ser el autor de su muerte. Ahora, según ha podido saber este diario, no se prevén nuevas detenciones a corto plazo.

De hecho, todo apunta a que se levantará el secreto de sumario de este caso que mantiene en vilo a toda una localidad. Eso quiere decir que la revelación de los pormenores de la investigación supuestamente no pondría en peligro las pesquisas que se están llevando a cabo.

La familia de Vicente, por el momento, no cuenta con abogado para personarse como acusación particular y el Ayuntamiento de Hinojal no tiene pensado hacerlo. «Lo que queremos ahora es que cuanto antes demos tranquilidad a Vicente», insiste Lancho, que indica que dos de sus hermanas, Tirsa y Elvira, continúan en el municipio y están muy afectadas por lo ocurrido.

Detenido

Hay que recordar que sobre Lindo, de unos 55 años y que llevaba siendo alguacil de Hinojal desde hace más de tres décadas, hay abiertas diligencias por los presuntos delitos de homicidio, robo con violencia y estafa. El juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres, donde se le tomó declaración el sábado durante algo menos de una hora, decretó su ingreso en prisión provisional y sin fianza.

Como ya adelantó HOY, Lindo fue quien llevó a la Guardia Civil a localizar el cadáver de este hombre de 79 años.

De momento, tampoco están previstos nuevos registros en esta investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, que ha conseguido obtener datos e información que han concluido con la localización del cuerpo, dentro de la operación denominada 'Recuera'.

Antes del hallazgo del cuerpo ya habían realizado dos registros en Hinojal. Uno fue en la calle de la Cruz, en la casa que vive un hermano del detenido y en la que solía pernoctar José María, y el otro en la calle V Centenario, en una vivienda en la que reside otro hermano del alguacil. También registraron una casa en Cáceres y retiraron dos vehículos para inspeccionarlos a fondo.

Sobre este asunto, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha señalado que «aún no se tienen los resultados de los registros realizados, tanto en vivienda, como en vehículos».

En la cárcel

Lindo está en el cárcel desde el pasado sábado y cuenta con un interno de apoyo que se encarga de acompañarle con el objetivo de que no esté solo y enseñarle cómo funciona el centro, a la espera de asignarle un módulo en la prisión de Cáceres.

El equipo técnico tiene que hacerle varias evaluaciones que ya han comenzado. De hecho, en la jornada de este lunes ha sido valorado por el equipo médico en Enfermería, tal y como se realiza con todos los que entran en prisión.

«Se ha llevado a cabo el protocolo habitual cuando una persona ingresa por primera vez en prisión. Estamos pendientes de que se le destine a un módulo», apunta Nahum Álvarez, director de la cárcel de Cáceres.

«Seguramente lo evaluará el psicólogo por si hubiera riesgo de suicidio y aplicar el protocolo en caso de que fuera necesario», indica Álvarez, que añade que no cuenta «con ningún informe específico de él en el que se indique que haya habido algún problema» durante este fin de semana.

Todo apunta a que José María Lindo podría pasar al módulo uno o cuatro, que son para personas que entran por primera vez en prisión.