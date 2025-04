Sin acusación particular en el caso de Hinojal

Tensa calma en Hinojal (393 habitantes, a 25 kilómetros de Cáceres) tras declararse culpable el alguacil municipal de la muerte del jubilado al ... que le tocó la lotería. José María Lindo y Vicente Sánchez, los protagonistas. El primero el detenido, sobre el que la jueza decretó este sábado su ingreso en prisión sin fianza, y al que se le imputan los delitos de homicidio, robo con violencia y estafa. Vicente Sánchez, jubilado de 79 años, estaba desaparecido desde el 27 de enero. Su cuerpo sin vida se encontró el viernes tras declarar Lindo ante la Guardia Civil.

La alcaldesa de este pequeño municipio cacereño admite que sin la cobertura de los medios no se habría resuelto aún. Cada información que se ha publicado ha ayudado a mantener la atención sobre un caso que tenía muchas aristas sobre una persona de rutinas y al que el detenido solía traer a Cáceres.

El móvil económico aparece de fondo y la jueza resuelve en su primera medida ese ingreso en prisión para Lindo, el funcionario que llevaba tres décadas en su puesto. Se le atribuye el uso de la violencia.

«No hacía falta ser muy listos. Estaba claro que había un motivo económico. La cuestión es cómo ocurre y cuándo», resalta el portavoz de la familia José Luis Lancho. En la misma línea otro familiar, Javier Flores, remarca que la prioridad ahora es traer el cuerpo de Vicente al pueblo. «Sólo falta la firma de la jueza», inciden. Querían enterrarle hoy, pero no podrá ser.

La familia no se ha personado en el caso en sede judicial. Apenas han recibido una notificación oficial sobre la resolución de la jueza. «Habrá que verlo con detalle pero con un buen fiscal este caso está claro. Se declara culpable y asume lo ocurrido. No tenemos abogado», declara Javier. Eso sí, a pesar de que se han despejando dudas también asume que «se intensifica el dolor».

La otra posibilidad es que el Ayuntamiento se persone. Tampoco lo va a hacer. Lo reconoce la alcaldesa, María Blanca Vivas, que cree que el daño está hecho y se debe trabajar en que el pueblo rinda homenaje a Vicente y pasar página.

Hoy es el primero de los tres días de luto. A la una se ha organizado un minuto de silencio. Será a las puertas del edificio consistorial. Allí se recordará la figura de Vicente, el vecino que venía a Cáceres con Lindo, al que le tocó la lotería y cuyo entierro sigue pendiente.

«Estamos horrorizados. Es un dolor muy grande. No acabamos de asumirlo», se sincera la regidora. No coincide con concejales de la oposición cuando dicen que el Ayuntamiento es parte del proceso, que el detenido es un funcionario y hay intereses municipales por medio. «Esto es pequeño, aquí nos conocemos todos. Hay dos familias rotas. Debemos ayudarles no crear más conflictos», insiste María Blanca Vivas. Recuerda que hay dos hermanos del detenido que viven en la localidad.

El día a día municipal pasaba por las manos y la cabeza de Lindo. Con él en prisión y a la espera de juicio, al Ayuntamiento se le crea otro problema. Muy serio, de pura intendencia. Era el hombre que organizaba las jornadas de los trabajadores externos, limpieza de calles, centros municipales… el que tenía llaves de todo, como apunta la alcaldesa. «En ese sentido era mi mano derecha. No sé qué vamos a hacer. Necesitamos traer a alguien para que haga ese trabajo», destaca la regidora. Tiene su propia definición para el alguacil del pueblo: «Era una especie de policía local, que supervisaba todo, pero sin placa y sin pistola», matiza. Hinojal quiere volver a la normalidad y no lo tiene fácil. El secreto de sumario se mantiene y la investigación no se ha cerrado.