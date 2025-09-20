Una fábrica usará la proteína de gusanos para alimentar tencas, perdices y cerdos en Extremadura

Vive entre plantas y troncos y lo mismo le da por comer plantas, que semillas o insectos muertos. Mide dos centímetros de largo y su ... nombre científico es Tenebrio molitor, pero es conocido como gusano de la harina. En Trujillo ya se han dado los primeros pasos para criarlos a miles porque las posibilidades que brinda este escarabajo en su etapa de larva son muy diversas.

Quienes tienen reptiles en casa o usan cebos de pesca compran cajas de este gusano de la harina a 17 euros el kilo. Pero ya existe una industria incipiente que convierte a este gusano en harina cuyas proteínas terminan en el pienso que alimenta a peces, aves o mascotas.

Los promotores de la empresa Ganadería CV, proyectada en Trujillo (Cáceres), van a afinar su uso. Según cuenta uno de los responsables, el ingeniero agrónomo Jorge Pérez, están pendientes de un estudio que realizarán con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura que determinará la incidencia de piensos fabricados con este gusano en la alimentación de perdices rojas, tencas y cerdos ibéricos. Han elegido estos tres animales porque abundan en la región y con ellos pretenden abrir el abanico de especies que usen estos piensos hechos a partir de gusanos.

«La ventaja del gusano es que el coste de sus proteínas es más bajo que la de otros animales» Jorge Pérez Ingeniero Agrónomo

Hay que saber que en el interior de este animal hay tantas proteínas que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha avalado a este insecto como el primer gusano comestible como 'snack' o ingrediente. También sirve para hacer aceites e incluso se aprovechan sus excrementos como fertilizantes. Pero su uso principal es molerlo para que su proteína enriquezca el pienso. Con esta finalidad una industria extremeña ubicada en Trujillo se convertirá en una de las primeras iniciativas de entomocultura de la región tras una idea similar con grillos surgida en Talayuela el año pasado. El Diario Oficial de Extremadura publicó a mediados de agosto que el proyecto de gusanos en Trujillo cuenta con el visto bueno ambiental.

El coste es más bajo

Cuenta el cacereño Jorge Pérez, de 48 años y que está poniendo en pie este negocio, que la idea fue de un conocido suyo, José Capilla, quien después de viajar por todo el mundo observó cómo en Asia los insectos están muy presentes en la industria alimentaria. Le consta que en el norte de Europa ya hay potentes industrias que usan este gusano como proteína animal en los piensos para mascotas y explica el porqué. «La ventaja de usar el gusano es que su coste es más bajo que el de otras proteínas animales que salen de pollos o pescados. Solo la proteína vegetal que se obtiene de la soja es más barata, pero su aporte es menor, ilustra Jorge Pérez», que ahora lidera la parte técnica de este proyecto del que valora que es menos contaminante. Hay cálculos en este sector que hablan de que para producir un kilo de proteína a partir de un insecto hace falta un litro de agua, mientras que para fabricar un kilo de proteína a partir de carne son necesarios cien litros.

Viabilidad de subproductos

Las obras ya han arrancado en las naves que tiene el promotor entre Trujillo y la localidad de Monroy, las cuales hay que adaptar y climatizar. Una parte es de 200 metros cuadrados para la cría del insecto y otra de otros 200 metros cuadrados para cámaras de congelación, molino y otra maquinaria específica.

Las cifras en una primera fase son discretas para esta granja de gusanos que se dedicará a producir harinas, aceites y larvas vivas o congeladas que se destinarán a la alimentación animal.

La producción, orientada al mercado nacional, la estiman en más de 4.400 kilos al año (nunca más de 9.000). En concreto, se prevé criar 9.600 kilos de larvas al año, que se convertirán en más de 2.200 kilos de harinas, más de 1.200 kilos de aceites y 960 kilos de larvas vivas o congeladas.

De todos modos, a plena producción no esperan estar antes de 2027 pues ahora se van a centrar en la investigación de la UEx. Lo siguiente es analizar la viabilidad de otros subproductos y anticiparse al día en que en España se permita producir y comercializar insectos para consumo humano, los cuales ya están en el menú habitual de muchos países asiáticos y se prevé que sea la solución al hambre en el futuro.