Granja de gusanos, los cuales se usan como aporte de proteínas en piensos para animales y en otros países para consumo humano. HOY

Una fábrica usará la proteína de gusanos para alimentar tencas, perdices y cerdos en Extremadura

Avanza en Trujillo una industria de entomocultura que prevé criar más de 9.000 kilos de larvas al año de Tenebrio molitor, conocido como gusano de la harina

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:57

Vive entre plantas y troncos y lo mismo le da por comer plantas, que semillas o insectos muertos. Mide dos centímetros de largo y su ... nombre científico es Tenebrio molitor, pero es conocido como gusano de la harina. En Trujillo ya se han dado los primeros pasos para criarlos a miles porque las posibilidades que brinda este escarabajo en su etapa de larva son muy diversas.

