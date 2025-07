La fábrica de diamantes de Trujillo instalará nuevo equipamiento para trabajar de manera ininterrumpida La ampliación de los edificios, la modificación de la red de saneamiento y de climatización y el aumento de las torres de refrigeración no requerirán una nueva declaración de impacto ambiental

J. M. M. Viernes, 25 de julio 2025, 14:02 Comenta Compartir

La modificación del proyecto de Diamond Foundry para su fábrica de Truijllo no requerirá una nueva declaración de impacto ambiental. La empresa, que ... ya produce diamantes sintéticos desde su factoría extremeña, planteó una serie de cambios respecto al proyecto inicial por el que había recibido el visto bueno ambiental. Según ha publicado este viernes el DOE (Diario Oficial de Extremadura), esas variaciones no van «a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente de acuerdo a los criterios establecidos»; por lo que no será necesario iniciar un nuevo procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

Las nuevas condiciones que propone la multinacional van destinadas a dotar de una mayor autonomía de las líneas de producción de diamantes para evitar las paradas y a permitir que el conjunto de la factoría trabaje de manera ininterrumpida 24 horas al día y siete días a la semana. Pero también a incorporar equipamiento con la intención de aumentar la calidad de los diamantes que produce. Entre la nueva maquinaria prevista estará un equipo eléctrico de tratamiento térmico para mejorar las propiedades de los diamantes; un equipo de caracterización de los diamantes mediante imágenes, y un equipo de limpieza de los diamantes con tratamiento térmico en una atmósfera de limpieza de carbono. Las dotaciones se ubicarán en las salas de preparación y laboratorio y no supondrán un mayor consumo de materias primas, con lo que desde la Dirección General de Sostenibilidad no consideran necesaria una nueva valoración ambiental. En cuanto a las instalaciones, se van a duplicar la torres de refrigeración, que pasarán de 33 a 72. Aunque, esa modificación no supondrá, según se puede leer en la resolución del DOE, un mayor consumo de agua ni de electricidad previstos inicialmente. «La industria va a pasar de un número de equipos de mayor potencia a aumentar el número de equipos, pero rebajando la potencia», explica el texto. Además, se incorporarán nuevos equipos de climatización con el objetivo de garantizar las condiciones de ventilación y temperatura necesaria y asegurar «un funcionamiento 24/7 de la fábrica». En este caso, el mayor equipamiento sí repercutirá en un mayor del consumo eléctrico, aunque «no supone un aumento sustancial», según la resolución. Red de agua La empresa planteó también la modificación de la red de aguas pluviales, al no considerar la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), adecuada la gestión propuesta. Para las aguas pluviales no susceptibles de estar contaminadas «debería plantearse un sistema de evacuación a un cauce público», recomendó la CHT. De esta forma, la red de aguas pluviales de urbanización y cubiertas vertirá a un cauce público previo paso por un separador de hidrocarburos y la red de aguas pluviales de transformadores, que recogerá el agua de lluvia que se pueda almacenar en los cubetos de los transformadores de potencia de los edificios, vertirá a una red de saneamiento, también previo paso por un separador de hidrocarburos. Por último, la modificación propuesta por Diamond Foundry conlleva igualmente una ampliación de los edificios existentes, que pasarán a ocupar 20.090,31 metros cuadrados, unos 475 más que en el proyecto inicial. Se amplía ligeramente la nave destinada a la producción y se dota a las instalaciones de varias casetas para diferentes fines, de un laboratorio, de cobertizos y de marquesinas para el aparcamiento. Por el contrario, se reducen levemente los edificios de incendios y de control de accesos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión