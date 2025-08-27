El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada Nacido en Plasencia, Orantos lleva tres años y medio al frente de la Benemérita en la comunidad cántabra

El hasta ahora coronel, Antonio Jesús Orantos, en el acto de toma de posesión como jefe de la Guardia Civil de Cantabria, el 23 de febrero de 2022, en Santander, Cantabria (España).

Miércoles, 27 de agosto 2025

El extremeño Antonio Orantos, coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, ha ascendido a general de brigada, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Orantos, que lleva tres años y medio al frente de la Benemérita en la comunidad, asciende así en el escalafón de la Guardia Civil a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El hasta ahora coronel asumió la máxima responsabilidad de la Guardia Civil en Cantabria a principios de 2022 tras el ascenso de su antecesor Luis del Castillo.

Nacido en Plasencia (Cáceres) en 1967, Orantos ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1990, obteniendo el empleo de teniente de la Guardia Civil en el año 1993.

Entre los destinos en los que ha prestado servicio desde su salida de la Academia destacan Islas Baleares, Huelva, Cáceres y Vizcaya. Asumió la jefatura el cuerpo en Cantabria en febrero de 2022.