Extremadura espera el domingo temperaturas que rondarán los 44 grados

Extremadura ya nota la entrada de una bolsa de aire africano que dejará temperaturas asfixiantes los próximos días. La pasada madrugada ha sido la primera de las noches tropicales (por encima de 20º) que se sucederán en este episodio de calor.

De las 52 estaciones que tiene repartidas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por la geografía extremeña, un total de 40 han registrado temperaturas mínimas por encima de 20 grados y especialmente tórrida ha sido la noche en la localidad cacereña de Cañaveral en la que el termómetro solo ha bajado hasta los 25,3 grados, es decir un noche ecuatorial. A las 00.00 horas este municipio aún registraba 30,2º.

Tipo de noche según temperatura Noche tropical: el concepto de noche tropical se utiliza cuando las temperaturas nocturnas no descienden de los 20 grados.

Noche tórrida: cuando los termómetros marcan entre 20 y 25 grados de madrugada.

Noche ecuatorial: la noche ecuatorial describe un periodo nocturno con las temperaturas por encima de los 25 grados.

Para este viernes el mercurio seguirá subiendo por lo que la Aemet ya ha activado el aviso amarillo por calor por temperaturas de 38 grados en las Vegas del Guadiana, zonas de Barros y la Serena, así como al Tajo y el Alagón. Estará activo desde las 12.00 hasta las 20 horas y en algunas localidades ya se podrán alcanzar los 40 grados, más posibilidades en la zona occidental.

Ya el sábado el calor se intensifica y la Aemet eleva los avisos por altas temperaturas a nivel naranja en las Vegas del Guadiana por temperaturas generales de 40º, que podrían llegar a los 42-43 en algunos puntos como las ciudades de Badajoz o Mérida. Además, el aviso amarillo estará también activo en el resto de la región, excepto el norte de Cáceres, que se libra por ahora de la alerta por calor. La alerta estará activa desde las 12 hasta las 20 horas. En la provincia cacereña se podrían superar los 40 en lugares como Coria o Cañaveral. Este día se espera que la bolsa de aire africano traiga polvo en suspensión en el sur de la región que se irá extendiendo hacia el norte los siguientes días. Este fenómeno llamado calima se mantendrá al inicio de la próxima semana.

Los modelos meteorológicos que maneja la Aemet prevén también para el domingo mucho calor por lo que también estará activa la alerta naranja que se expande de las Vegas del Guadiana a zonas de Barros y la Serena, así como al Tajo y el Alagón por calor con 41 grados. La web de la Aemet apunta que en las Vegas del Guadiana se podrían llegar hasta los 44 grados. En la provincia de Cáceres se pasarán los 41 grados en Plasencia o Coria y en Cáceres los 40.

El delegado territorial en Extremadura de la Agencia Estatal de Meteorología, Marcelino Núñez, al ser cuestionado por esos 44 grados aclara que «si me preguntas por esa predicción de 43-44 grados apostaría por menos un grado o menos dos grados, pero no sabría decirte con exactitud porque la predicción de temperaturas en esta situación no es fácil», sostiene.

Lo que en principio parecía ser un episodio de calor temprano de primeros de junio podría pasar a ser una ola de calor. Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, apunta que habrá que ver la evolución de los próximos días. «Lo decimos siempre con cautela porque hasta que no acabe el episodio, no lo podemos atestiguar».

Si se cumplieran los pronósticos de los modelos meteorológicos sería la primera ola de calor del año, justo antes de que comience oficialmente el verano. Del Campo recordó que la más tempranera data del 11 de junio de 1981 y la segunda, del 13 de junio de 2017. Además, el portavoz señalaba un dato preocupante como es es el hecho de que desde 1975 hasta 2011, solo se registró una ola de calor en junio cada siete años, sin embargo desde 2011 hasta este mismo año, «si se confirma la de este fin de semana, habremos tenido seis olas de calor en junio en doce años, una ola cada 24 meses».

Por su parte, Marcelino Núñez reseña que aunque finalmente no se cumplan los criterios de persistencia y que afecte a varias comunidades para que sea declarada como ola de calor si pide precaución a la población. «Se le ponga el título que se le ponga, la situación no es baladí. Que no sea una ola de calor no significa que no sea una situación muy dura», específica. «Hay que estar atentos a los avisos, los que hay activos para el sábado y el domingo son naranjas y son importantes. Yo, personalmente, creo que estas primeras altas temperaturas son las peores ya que los cuerpos aún no están habituados y la gente tiene que entender que hay actividades que no se pueden hacer», insiste.

De hecho, el año pasado se notificaron en la región un total de cinco casos de patologías relacionadas con la exposición a elevadas temperaturas, todos ellos con diagnóstico de «síncope por calor», de los que tres se registraron en el mes de junio, y los dos restantes en el mes de agosto. Al menos dos de ellos fueron ingresados después en centros hospitalarios de la región, pero no se registró fallecimiento alguno. En cambio, en los años anteriores la incidencia fue notablemente mayor como en 2017 que hubo diez personas atendidas en centros sanitarios, de los que nueve requirieron ingreso hospitalario y dos fallecieron. En 2018 los afectados fueron 18, con 12 ingresados y cinco fallecidos; en 2019 hubo nueve casos, tres de ellos ingresados, y en 2020 fueron siete los afectados, dos de ellos ingresados y uno fallecido.

El modelo de predicción por municipios de la Aemet prevé que la situación se alargue hasta por lo menos el jueves y con un pico de calor en Badajoz de 45 grados para el miércoles. Núñez cree que habrá que ir viendo como evoluciona el anticiclón y otros factores y cree que aún es pronto para dar una previsión certera para ese día.

Claves del calor

La entrada de una bolsa de aire africano es una de las claves del calor que asolará la región estos días pero no la única. «Hay varios actores actuando. Por un lado el anticiclón se ha estancado y está parando el aire, no hay vientos destacables y hay muchas horas de insolación, prácticamente en dos semanas tenemos el día más largo del año, y el sol está muy perpendicular al suelo, con lo que el calentamiento es de los más efectivo del año. Y con todo esto llega una bolsa de aire africano que hará que suban los grados», destaca.