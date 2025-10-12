Extremadura suma más de 800 autónomos en el último año

Las trabajadoras autónomas abanderan el crecimiento del empleo por cuenta propia en Extremadura a lo largo del último año. La región ha sumado 844 afiliados ... al régimen de autónomos (RETA) desde septiembre de 2024 y más del 80% (682) de esas altas las han formalizado mujeres.

Con ese fuerte impulso del empleo femenino, el número de autónomos extremeños se fijó en 81.228 al finalizar septiembre, según los datos de ATA, la federación nacional de asociaciones de autónomos. De esta forma, los autónomos han aumentado un 1,1% en Extremadura en los últimos doce meses. Un porcentaje que calca la evolución a nivel nacional.

Prácticamente todos los sectores de actividad han sumado autónomos en la región en este periodo, pero son la construcción, que suman 173 afiliados; las actividades científicas y técnicas, con 162 más, y las actividades sanitarias, que incorporan a 156 personas, las que lideran ese crecimiento en términos absolutos. Porcentualmente son las actividades inmobiliarias, que incrementan sus trabajadores por cuenta propia un 10,5%; la información y la comunicación, que avanza un 8,4%, y la educación, que lo hace un 6,5%, en las que se constatan los mayores saltos.

Del lado contrario, el sector del comercio es el único que pierde trabajadores autónomos en Extremadura. Actualmente hay 19.403, que son 233 que hace un año, una caída del 1,2%. «Continúa la sangría», lamentan desde ATA. «El comercio, en estos nueve meses de 2025 ha perdido 8.567 autónomos (a nivel nacional)», informa la Federación sobre esta preocupante tendencia para el sector.

Igualmente advierten los representantes de los autónomos del descenso de cotizantes en el sector del transporte en el conjunto del país. Aunque en este caso, en Extremadura se mantiene un número bastante estable, incluso con un leve aumento de profesionales, ya que se han sumado 14 afiliados en el último año.

Evolución en 2025

Si en doce meses, las incorporaciones de las mujeres al empleo por cuenta propia representan en la región casi el 81% del total, los primeros tres trimestres del presente 2025 abundan en esa tendencia. De las 491 altas extremeñas en el RETA del actual ejercicio, 400 son de mujeres, cerca de un 82%.

Esos datos indican que actualmente Extremadura tiene un 0,6% más de autónomos que a principios de año. Un avance inferior a la media nacional (0,8%).

La región se ha visto lastrada por el mal comportamiento del arranque del año y de septiembre, un mes tradicionalmente malo para el mercado laboral extremeño, en el que se ha perdido un puñado de afiliados por cuenta propia (29). La industria, el comercio y, sobre todo, la hostelería, encabezan ese descenso.

Al revés, con el inicio del curso escolar, septiembre ha sido un buen mes para las altas en el sector de la educación.

Las expectativas, si se tiene en cuenta lo sucedido el año pasado, son buenas de cara al último trimestre del año y se espera que el volumen de autónomos siga al alza en la región.

Por provincias

El comportamiento de Badajoz y Cáceres está siendo muy dispar en lo que va de año, como también la ha sido si se comparan los últimos doce meses. Desde septiembre de 2024, el empleo por cuenta propia ha crecido en 488 personas en Cáceres y en 356 afiliados en Badajoz. No es una gran brecha, pero sí se reconoce una evolución dispar, ya que el avance de los autónomos fue del 0,7% en la provincia pacense y de más del doble, del 1,6%, en la cacereña.

Más evidente es esa diferencia al observar únicamente los datos de 2025. De los 491 autónomos que ha sumado Extremadura en el presente ejercicio, 458 los ha aportado Cáceres, por tan solo 33 de Badajoz.

De hecho, Cáceres ha incrementado el empleo por cuenta propia en todos los sectores (incluido el comercio) a excepción de la educación en lo que llevamos de año; mientras que Badajoz ha perdido afiliados en la industria, el comercio, el transporte, la hostelería, las actividades administrativas y la educación.

Especialmente preocupante es la evolución del comercio en la provincia de Badajoz. En los tres primeros trimestre del año se han perdido 233 autónomos en el sector.

A pesar de esta evolución, el número total de autónomos continúa siendo muy superior en Badajoz, donde hay 49.990 afiliados al RETA, según los datos de ATA. Cáceres aporta 31.238.