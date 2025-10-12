HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La construcción es el sector que mejor se ha comportado en el último año. Hoy

Extremadura suma más de 800 autónomos en el último año

La construcción, las actividades científicas y el sector sanitario impulsan el número de trabajadores por cuenta propia por encima de los 81.200 al finalizar septiembre

J. M. M.

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:50

Las trabajadoras autónomas abanderan el crecimiento del empleo por cuenta propia en Extremadura a lo largo del último año. La región ha sumado 844 afiliados ... al régimen de autónomos (RETA) desde septiembre de 2024 y más del 80% (682) de esas altas las han formalizado mujeres.

