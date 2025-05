Extremadura solicita al Ministerio acreditar solo tres plazas más de MIR

Faltan médicos y se necesita una mayor oferta de plazas de MIR (Médico Interno Residente). Es una reclamación que ha hecho en varias ocasiones ... la Junta de Extremadura al Ministerio de Sanidad, pese a que el margen de maniobra de esta comunidad autónoma para aumentar vacantes es muy poco. La razón es que no dispone de muchas más unidades de formación, es decir, facultativos y recursos materiales que puedan ofrecer a los recién graduados los cuatro o cinco años de residencia con la calidad que se exige.

De hecho, la Consejería de Salud solo ha solicitado al Ministerio acreditar tres nuevas plazas de MIR. Lo hizo entre septiembre y octubre de 2023, el plazo que el Gobierno central dio a las comunidades para que pidiesen que les certificaran más unidades de formación de las que ya tienen, así como un incremento de plazas. Luego es el Ministerio el que determina si lo solicitado cumple los requisitos exigidos.

308 Oferta en esta convocatoria plazas de formación sanitaria ha convocado Extremadura. De ellas, 224 son para médicos internos residentes. Son cinco menos que en la convocatoria de 2023. El examen se realizará el próximo 20 de enero y se prevé que los actos de adjudicación comiencen en abril.

La región solo pidió acreditar una vacante más de Nefrología para el Complejo Universitario de Badajoz, otra de Urología para la unidad docente de Hospital Virgen del Puerto y una más para Geriatría en Plasencia.

Además, pidió al Ministerio acreditar cuatro más en otras especialidades que no son médicas: una de Farmacia Hospitalaria para el Complejo de Mérida y tres para enfermeros (dos para la unidad Familiar y Comunitaria de Plasencia y una para la de Geriatría de Plasencia).

Actualmente, Extremadura dispone de 23 unidades de formación que pueden ofertar como máximo 323 plazas. Un total de 11 están en la provincia de Badajoz y 12 en la de Cáceres.

Son de Nefrología en el Complejo Universitario de Badajoz y de Urología y Geriatría en el hospital de Plasencia

Teniendo en cuenta esas plazas máximas, el examen MIR se celebrará el próximo 20 de enero y Extremadura ha convocado 308 vacantes de formación sanitaria. De Medicina (MIR) se ofertan 224, de Enfermería (EIR) 68, de Farmacia (FIR) siete, de Psicología seis, de Biología dos y de Física una.

Eso quiere decir que si se tienen en cuenta las plazas acreditadas (323) y las ofertadas (308), el margen de ampliación para las siguientes convocatorias no es muy amplio, pues Extremadura ya saca la mayoría de las vacantes que pueden abarcar sus unidades de formación.

De este modo, la pelota para poder ampliar la oferta de vacantes MIR en las siguientes convocatorias no está en el Ministerio de Sanidad, sino principalmente en el tejado de Extremadura, es decir, en el trabajo que realice la Consejería de Salud y su capacidad para conseguir la acreditación de más plazas en los próximos años.

Pese a que el sistema funciona así (primero acreditar plazas para luego poder ofertarlas), en los últimos meses de 2023, Extremadura, junto a otras comunidades autónomas, ha abogado por continuar solicitando un aumento en el número de vacantes MIR al Ministerio de Sanidad. Incluso ha propuesto una oferta extraordinaria de 1.000 plazas adicionales anuales durante los próximos cuatro años.

La región es la que tiene la tasa más alta de puestos acreditados en Medicina de Familia, pero sus vacantes no se completan

Sin embargo, eso es inviable si antes no existen las plazas acreditadas necesarias en las diferentes regiones, y en el caso de Extremadura ya se ofertan la mayoría de las plazas que hay y que cuentan con la correspondiente validez del Ministerio.

De hecho, en ese sentido, la ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha explicado que para poder ofertar más plazas hay que acreditar más. Lo dijo al poco tiempo de tomar posesión.

«No hay una sola llave. La llave que tiene el Ministerio es la de crear plazas, pero son las comunidades las que tienen que pedir la acreditación de más plazas. Todo ello con la calidad que precisa esa acreditación», aseguró Mónica García.

Medicina de Familia

Es más, García ha solicitado a siete comunidades autónomas que acrediten más plazas de manera urgente de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, que es donde tienen una gran carencia de facultativos.

Se lo ha pedido a País Vasco, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias y Madrid, que precisamente son las regiones que están por debajo de la media del país de plazas acreditadas en Medicina Familiar y Comunitaria.

En ese sentido, y en esa especialidad en concreto, Extremadura presenta la mejor situación. Su ratio de puestos acreditados en Medicina Familiar por cien mil habitantes es el más alto del país, pues alcanza una tasa de 9,25, el triple que Madrid, que es la que menos tiene (3,76 de acreditadas), muy por debajo de la media nacional (5,29).

En Medicina Familiar en Extremadura, el problema no está en las plazas acreditadas, sino en que las que se ofertan no se cubren. En las últimas dos convocatorias han quedado puestos vacíos porque los recién graduados no han elegido la región extremeña. Ha sucedido con 16 vacantes en 2023 y con 26 en 2022.