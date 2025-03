Extremadura registra 33 casos de viruela del mono desde que se decretó la alerta sanitaria

Sanidad recomienda la vacunación a los grupos de riesgo

El Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña para potenciar la vacunación frente a la viruela del mono que sobre todo se dirige a personas con mayor riesgo. Tras el fin de la emergencia sanitaria declarada recientemente por la OMS, Sanidad está siguiendo las recomendaciones del organismo internacional de no bajar la guardia. Por eso en España, las autoridades sanitarias están recomendando la vacunación, antes de estar expuesto al virus, en aquellas personas susceptibles a infectarse por sus conductas y prácticas sexuales no protegidas o, después de haber tenido contacto con el virus, a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.