Extremadura es la región con más pantallas en las aulas de sus colegios e institutos públicos. Ocho de cada diez cuentan con sistemas interactivos ... , es decir, pizarras digitales, tabletas, portátiles, ordenadores, paneles, televisiones o proyectores, entre otros dispositivos. Un sinfín de nuevas tecnologías que usan en su día a día los profesores y los alumnos.

En concreto, el 79,8% de las aulas extremeñas disponen de este tipo de herramientas, un porcentaje que sitúa a esta comunidad a la cabeza y muy por encima de la media nacional (65%) y de territorios donde apenas la mitad cuenta con estos recursos como la Comunidad Valencia (52,4%), Castilla La Mancha (53,2%) y Cantabria (54,5%). A Extremadura solo le siguen muy de cerca País Vasco (75,8%) y Galicia (75,1%).

79,8% Aulas con pantallas Es el porcentaje de aulas extremeñas que disponen de sistemas interactivos como pizarras digitales, tabletas, portátiles o televisiones, entre otros dispositivos. Es una cifra por encima de la media nacional (65%).

Además, el porcentaje de alumnos que dispone de un ordenador en los centros públicos también es de los más altos, con 1,5 por portátil, una cifra muy superior a la de regiones como Madrid, donde tienen uno para cada 3,7 alumnos, según el último informe de la Comisión de Estadística de la Conferencia Sectorial de Educación del Ministerio.

Con estos datos encima de la mesa el debate está abierto en la comunidad educativa y sanitaria de una región en la que desde 2024 el Gobierno y los agentes económicos, sociales y educativos, junto a todos los directivos de los centros, acordaron prohibir los móviles y los relojes digitales en las aulas.

No sucede lo mismo con tabletas, portátiles u otro tipo de dispositivos. De hecho, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ya ha dicho este año que la Junta no se plantea eliminarlos en los colegios e institutos porque entiende que «se está haciendo un uso adecuado».

Hay comunidades autónomas que ya prohíben el uso de pantallas aunque tenga fines educativos El auge de la enseñanza a través de pantallas está llegando a su fin en algunas comunidades autónomas del país. Mientras que en Extremadura se sigue invirtiendo en dispositivos digitales en las aulas, en otros territorios están abogando por prohibir y limitar su uso aunque tengan fines educativos. Por ejemplo, en Madrid se ha eliminado desde este año el uso de herramientas digitales individuales en Infantil y Primaria. Además, sus maestros tampoco pueden mandar deberes en los que los alumnos tengan que utilizar tabletas, ordenadores o móviles fuera del horario escolar. En cuanto al uso compartido de estos dispositivos en las aulas entre dos o más niños sí se permite pero con limitaciones de tiempo en función de la edades y etapas. Además de Madrid, en Cataluña también han planteado eliminar de forma progresiva las pantallas en Infantil y se ha retrasado la introducción de tabletas y portátiles individuales hasta sexto de Primaria. Asimismo, Murcia ya restringió las pantallas con fines educativos en las aulas en el curso 2024/2025. Su uso no puede exceder de una hora al día en Primaria y de dos en Secundaria. En otras regiones como Aragón están en proceso de regular las pantallas con fines educativos y también tienen pensado poner en marcha un decreto con límites temporales en función de la edad.

Más allá de la prohibición de los móviles, no hay una norma para todos los centros de Extremadura sobre el uso general de pantallas, mientras que hay comunidades como Madrid que ya han empezado implantar protocolos con límites de horarios por edad e incluso las han prohibido aunque estas tengan funciones didácticas.

Cambio de paradigma

Y es que empieza a implantarse una era en la que se aparta a las pantallas de las aulas teniendo en cuenta los últimos informes avalados por expertos y las recomendaciones de los pediatras.

Sin embargo, esta corriente solo se ha materializado en la Administración extremeña con la prohibición de los móviles pero no con el resto de dispositivos. De hecho, son continuas las inversiones realizadas en este ámbito para seguir dotando a las aulas de pantallas. Una de las últimas fue la implantada por la Consejería de Educación en 2024 para adquirir por 2,2 millones de euros tabletas, gafas de realidad virtual, cámara de grabación 360 grados o webcam, entre otros elementos.

Los pediatras abogan por no usar dispositivos para «evitar problemas de concentración y memoria o fatiga visual»

Contrario a esas acciones es el informe encargado por el Ministerio de Juventud e Infancia y realizado por un comité de 50 expertos independientes que instan a regular los dispositivos en el ámbito educativo y diferencian entre los de uso privado, como los móviles ya prohibidos en las aulas extremeñas, y los de los propios centros. En estos últimos, entre otros aspectos, plantean límites por edad. Defienden «cero pantallas» entre los cero y los 3 años, y usarlas de 3 a 6 solo para un contacto social y familiar o cuando se determine por resolución judicial.

Los pediatras

La Asociación Española de Pediatría también propone un cambio de paradigma y abogan por un modelo analógico. Indican que «la enseñanza de la competencia digital en las aulas suele depender casi exclusivamente del uso de pantallas, incluso en las etapas más tempranas, y ese modelo plantea importantes riesgos para la salud infantil, desde trastornos del sueño, fatiga visual, sedentarismo, deterioro de la memoria, dificultades de concentración, aislamiento social o desarrollo cognitivo fragmentado».

«En Extremadura se compagina lo digital y analógico, que es lo ideal, pero cada vez más padres se oponen a las pantallas», dice Freampa

Según explica la doctora María Angustias Salmerón, pediatra miembro del grupo de Salud Digital de la Asociación de Pediatría, «la competencia digital no implica solo saber manejar una pantalla, sino pensar de forma crítica, protegerse en entornos digitales, entender cómo funcionan los algoritmos, identificar bulos o participar activamente en una sociedad conectada, contenidos que pueden empezar a trabajarse mediante herramientas analógicas a través de dinámicas de grupo, juegos de estrategia, materiales manipulativos, debates y simulaciones, que favorecen un aprendizaje más profundo y protegen el bienestar físico, emocional y social de los niños y los adolescentes».

Para la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa), la situación de Extremadura es «la idónea» actualmente. «En las aulas de la región se mezcla la enseñanza digital y analógica con control y con fines didácticos, aunque cada vez hay más padres que abogan por eliminar todas las pantallas», apunta Maribel Rengel, presidenta de Freampa.