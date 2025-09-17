Extremadura recuerda con rutas, romería y traslado de reliquias al santo que obró el milagro del arroz La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha designado ocho lugares jubilares vinculados a la figura de San Juan Macías, venerado también al otro lado del Atlántico

Capilla de Olivenza en la que se obró el Milagro del Arroz, en lo que antes era la cocina del Hogar de Nazaret.

Miércoles, 17 de septiembre 2025

Fue el artífice del Milagro del Arroz y es venerado a ambos lados del Atlántico. Extremadura se prepara para rendir homenaje a uno de sus santos más famosos e internacionales. Se cumple medio siglo de la canonización de San Juan Macías, un reconocimiento que obtuvo durante el Pontificado de Pablo VI, el 28 de septiembre de 1975.

En el marco de esta efeméride, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha designado ocho lugares jubilares, entre los que destacan dos municipios extremeños: Ribera del Fresno, su localidad natal, y Olivenza, donde materializó su miligro. Este año se conmemora el 76 aniversario del acontecimiento milagroso que aún tiene una testigo en vida.

San Juan Macías nació en 1585 y quedó huérfano a los cuatro años. En su infancia fue pastor y esos largos periodos con el rebaño le permiten adquirir hábitos contemplativos. Su vida destacó por su gran pobreza, sencillez, humildad y caridad.

Fue portero del convento durante veinticinco años. Desde ese puesto ejercita una increíble obra de beneficencia material y espiritual.

Aquella portería de la Magdalena se convierte en lugar de comunión y participación de pobres y enfermos. Allí Juan Macías ora con ellos, les imparte catequesis y les ayuda en sus necesidades.

San Juan Macías murió en Lima el 15 de septiembre de 1645. Su cuerpo se venera en la basílica del Rosario. Fue beatificado por Gregorio XVI en 1813 y canonizado por Pablo VI el 28 de septiembre de 1975.

Un sinfín de actos para recordarle

Este mes, y durante dos semanas, el religioso ribereño protagonizará distintos actos que culminarán el domingo día 21 con una misa oficiada por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo. Tendrá lugar en Ribera del Fresno y en ella participarán numerosas autoridades políticas -algunas procedentes de Perú-, religiosas y militares.

Evangelización en Perú

San Juan Macías fue un religioso que en el siglo XVII se trasladó a Lima, la capital del Virreinato del Perú, donde se unió a la Orden de los Predicadores y desarrolló una gran labor social y religiosa protagonizada por la caridad y la ayuda a los más necesitados. Recuerda la Diputación de Badajoz que es el único santo extremeño vinculado a la evangelización de América, y su figura es venerada a ambos lados del Atlántico como símbolo de fe, caridad y servicio a los más desfavorecidos.

Recibió esta distinción debido a las obras espirituales que realizó, tanto en su tierra como en Perú. Así, en Ribera del Fresno aún se mantiene el pozo ante el que solía rezar, y junto al que los lugareños erigieron un santuario en el que se celebra una romería en su honor. Es especialmente recordado por el Milagro del Arroz, sucedido en 1949 en Olivenza, y que fue reconocido oficialmente como tal por la Iglesia Católica. Ocurrió cuando la cocinera de la Institución Hogar de Nazaret nombró a San Juan Macías ante la falta de arroz para la comida de los pobres y este comenzó a crecer hasta el punto de rellenar varias ollas.

Dos semanas de programa

Con motivo de dicha efeméride, la Hermandad de Amigos de San Juan Macías y la parroquia de Ribera del Fresno han organizado un amplio programa de actividades que se alargarán durante dos semanas con el santo ribereño como protagonista.

Traslado de reliquias

Así, el 16 de septiembre tendrá lugar traslado de las reliquias de San Juan Macias desde su capilla hasta la parroquia Nuestra Señora de Gracia, donde se celebrará una eucaristía dedicada al Jubileo y oficiada por un sacerdote dominico de la parroquia de San Juan Macías de Cáceres. Posteriormente, las reliquias retornarán a la Capilla de San Juan. Al día siguiente se desarrollará en dicho lugar el día de la Hermandad con un encuentro que girará en torno a la vida y obra del santo.

Visita guiada y ruta turística

El día 18 habrá una visita guiada a la Institución Hogar de Nazaret La Providencia de Ribera del Fresno. El día 19 se celebrará la Ruta turística guiada titulada 'La poderosa presencia de San Juan Macías'. Se trata de un recorrido a través de los edificios religiosos más emblemáticos de la localidad. El sábado 20 de septiembre se realizará la caminata hasta el pozo de San Juan, en la que procesionarán sus reliquias por el que será el futuro camino de peregrinación.

Mesa redonda

También habrá una mesa redonda sobre la figura del santo, en la que participará la única testigo viva del Milagro del arroz en Olivenza, Fernanda Blasco Mendoza (1923), además de diversos actos lúdicos.

Romería

El domingo 21 se celebrará la Romería en honor al santo con la presencia representantes consulares de Perú, además de numerosas autoridades políticas, religiosas y militares de la región. También se procederá a colocar una placa que denominará a la alameda adyacente al Pozo de San Juan con el nombre de El Bosque del Perú. Los actos finalizarán el día 28, día en que se cumplen los 50 años de su canonización, con la celebración de una eucaristía especial en la Catedral de Badajoz, oficiada por el arzobispo.