Extremadura recicla el 94% de los residuos que tratan sus grandes industrias

La prioridad, en materia de residuos de cualquier tipo, es que se reciclen. La normativa europea lo marca, la española lo reafirma. Y las comunidades ... autónomas están poniendo en marcha planes y leyes que van en la línea de lo que se llama estrategia de economía verde y circular. La Junta, en el nuevo Plan Integrado de Residuos (Pirex) 2023-2030, incide en ese camino y apuesta por el reciclaje por encima de todo. Y más en una región que tiene «una potente industria dedicada al reciclaje de residuos», recoge ese documento.

HOY desveló este lunes las líneas maestras del nuevo Pirex, en el que aparece claro que no habrá macrovertederos en Extremadura. Habrá vertederos, sí, pero no mayores de 55.000 toneladas al año. No cree la Junta que el desarrollo industrial de la región a corto y medio plazo sea tan elevado como para crear instalaciones en las que se elimine una cantidad desorbitada de residuos. Y aunque habrá más, buena parte de ellos se puede reutilizar.

De hecho, en el Pirex para el periodo 2023-2030 se recoge que el 94% de los residuos generados por las grandes industrias asentadas en la región ya se reciclan aquí. La deducción de esta cifra surge tras la constatación, dice el Plan de Residuos que va a entrar en vigor, que «Extremadura dispone de una potente industria de reciclaje de residuos».

La mayor industria extremeña es Siderúrgica Balboa, en Jerez de los Caballeros. Produce acero a partir de la chatarra y es un «claro ejemplo» de economía circular porque «todo el nuevo acero que produce procede de chatarra reciclada.

También pone como ejemplo de «otras importantes industrias del reciclaje» en la región a la fábrica BA Glass, de vidrio, en Villafranca de los Barros; a Extremadura TorrePET, fábrica de reciclado y fabricación de material plástico, en Torremejía, y a la planta de Movilex, de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos situada en Lobón.

Referencias

El Pirex toma como base para elaborar su conclusión sobre el tameño de los vertederos los datos del año 2020, contenidos en las memorias anuales de los gestores de residuos.

Ese año se procesaron por la industria siderúrgica 765.457 toneladas de chatarra; 130.387 toneladas de residuos de envases de vidrio, 40.932 toneladas de residuos de plástico PET, y 20.278 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

En total, 957.054 toneladas de residuos gestionados para su reciclaje, «por lo que, al plantear la necesidad de disponer en Extremadura de un vertedero para la eliminación de residuos industriales con una capacidad máxima de 55.000 toneladas anuales, se considera que únicamente se destinarán a eliminación en torno al 6% de los tratados por nuestra industria del reciclaje».

Este porcentaje del 6% de residuos que no se pueden aprovechar es «una clara muestra de compromiso con la economía circular y de la aplicación del principio de jerarquía en la gestión de residuos».

En el Plan de Residuos se reseña que todos los envases de vidrio que trata BA Glass se reciclan pero generan residuos que, en parte, deben ser eliminados. Fueron 8.524 de 130.387 toneladas tratadas hace tres años. Por su parte, en el caso de Extremadura TorrePET, fueron a vertedero 7.694 toneladas de las 40.931 procesadas.

Escoria buena y mala

Mención especial merece la acería jerezana. Es una de las industrias que más residuos genera, tanto aprovechables como no aprovechables. Entre los residuos tras el proceso de fusión de la chatarra está la escoria blanca, producida en una proporción muy inferior a la negra.

La escoria blanca se puede destinar a la fabricación de clínker para la industria cementera. En Alconera hay una. Mientras, la escoria negra se trata en una planta de reciclaje situada también en Jerez y parte de ella, la que conserva material ferroso, es de nuevo reutilizable en el horno de la acería.

La escoria que carece de componentes férricos es triturada y separada y se destina para la restauración ambiental de una antigua mina situada junto a la planta de tratamiento. Según el Pirex, en 2020 la siderúrgica produjo 85.510 toneladas de escoria negra.

Por último, en el caso de la fábrica de Movilex, un 95% de las 20.278 toneladas tratadas en 2020 se valorizaron (aprovecharon). Solo un 4,3% se destinaron a su eliminación en vertedero.