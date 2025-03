Coronavirus en Extremadura: Vergeles abre el debate sobre la vuelta a las aulas después de Navidad

Álvaro Rubio Cáceres Martes, 28 de diciembre 2021, 12:46 | Actualizado 23:45h. Comenta Compartir

La vuelta presencial a las aulas tras las vacaciones navideñas empieza a estar encima de la mesa ante la explosión de contagios por coronavirus. Ante eso, Extremadura propondrá que se celebre una conferencia entre Sanidad y Educación para evaluar qué hacer en todo el país. Una idea que comparten ambos ministerios, que este martes la anunciaron aunque sin ponerle fecha.

«En la primera ola se decidió no suspender la presencialidad en las aulas y luego se tuvo que hacer. Y eso tiene que ser una decisión de la cogobernanza con implicaciones de Sanidad y Educación». Así lo explicó el vicepresidente segundo de la Junta, José María Vergeles, quien reconoció que aún es pronto para decantarse por algún tipo de escenario.

«Extremadura no maneja ninguno porque tiene que ver cómo evoluciona ómicron. Para esta variante es una eternidad de aquí al 10 de enero. Ya ha demostrado que la contagiosidad es muy elevada, pero en otros países con un pico anterior la bajada también ha sido muy importante», añadió.

Por el momento, no se atreve a plantear ninguna medida respecto a la vuelta al curso hasta la primera semana de enero. «Ahora mismo no hay signos de pico de contagios. La incidencia sigue subiendo, pero otras comunidades que empezaron antes están viendo signos que hacen pensar en la bajada de contagios, que no en las hospitalizaciones todavía», concluyó Vergeles.

ANPE pide volver a los desdobles El sindicato ANPE Extremadura asegura que ya avisó de la «necesidad de mantener la disminución de ratios, los desdobles, grupos burbuja y las medidas sanitarias del curso pasado«. Por lo que insiste en que vuelvan a adoptarse dichas medidas. Respecto a un posible retraso de la vuelta a los centros después del periodo de vacaciones, ANPE pide eque en la decisión que se adopte prime ante todo la salud de todos los miembros de la comunidad educativa y no otros factores.