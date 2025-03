Extremadura prohibirá volar drones en el monte de noche para proteger a la fauna

Será obligatorio respetar las horas de sueño de las especies silvestres

El proyecto de orden que ha elaborado la Junta de Extremadura para regular el uso de drones en espacios naturales de la comunidad autónoma incluye un código de buenas prácticas que habrá de respetar todo promotor, piloto u operador, incluso para vuelos en zonas naturales no incluidos en la Red de espacios protegidos de Extremadura. En él se especifica que «no se debe volar en periodo nocturno, ni hacer uso de iluminación o empleo de artefactos sonoros», y también se recoge la exigencia de respetar las horas de sueño de las especies silvestres. Por este motivo, «en las zonas de dormidero, no se deben realizar vuelos desde una hora antes de la puesta del sol hasta una hora después de la salida (del día siguiente)». El documento aclara en su primer punto que «nunca se debe molestar ni perseguir ni dañar ni dar muerte a la fauna silvestre», y que «si se detectan comportamientos anormales de la avifauna ante la presencia del dron (vuelos erráticos, lances, ataques, etcétera), se debe alejar la aeronave de la zona inmediatamente, o bien aterrizar hasta que se compruebe que no hay peligro de interacción entre la fauna y la aeronave». También exige esta guía de obligado cumplimiento comunicar a la Dirección General de Sostenibilidad si el aparato se pierde, dado «el peligro de incendio por el posible calentamiento de las baterías», y no acercar la aeronave a zonas críticas como áreas de nidificación y cría, colonias, nidos o concentraciones de ejemplares. Tampoco a «especies en reposo o en comportamiento de búsqueda de alimento, como ocurre con las aves acuáticas o esteparias». «En general –recuerda–, las especies pueden tener comportamientos inesperados, pudiendo provocar una colisión entre la aeronave y la especie». El código incluye otras obligaciones, como la de no verter ni abandonar residuos, atender a la señalización y a las indicaciones de los agentes del Medio Natural, y la prohibición de «realizar alteración del terreno o modificaciones geomorfológicas en la vegetación o hídricas para conseguir las imágenes deseadas».