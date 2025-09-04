Hace doce años nació en Extremadura Bolschare. Una corporación empresarial que actualmente centra sus actividades en tres ramas: la agricultura, la energía y la ... medicina, y que no ha dejado de crecer. «Pero sin perder su identidad», puntualiza Myriam Giganto, vicepresidenta y responsable de desarrollo de negocio del grupo.

Con sedes en Portugal y en Badajoz, Bolschare tiene una fuerte vocación internacional. «Es importante decir alto y claro que hay proyectos empresariales que nacen aquí y que son capaces de competir y liderar a nivel global», asegura Giganto. Aunque insiste en que «por encima de las cifras, lo que buscamos preservar es nuestra forma de hacer empresa. Seguir siendo una compañía con raíces familiares, con un modelo de crecimiento sólido, cercano y comprometido».

–¿Es la Fundación Reina de la Paz un ejemplo de esa filosofía de Grupo Bolschare?

–Es una institución sin ánimo de lucro que impulsamos para apoyar proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida y la inserción de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Estas iniciativas cuentan con el respaldo financiero de los beneficios generados por las líneas de negocio del grupo.

–En esos negocios, ¿esperan mantener su línea de crecimiento en los próximos años?

–Pretendemos mantener un crecimiento sostenido, ampliando nuestra presencia en mercados claves. Una vez hemos consolidado la posición del grupo en la Península Ibérica, hay mercados prioritarios para nosotros, como oriente medio y Asia, donde llevamos meses promoviendo nuestra implantación. En este contexto, es importante señalar que el futuro del grupo pasa necesariamente por proyectos propios como Arima, una plataforma de gestión integral agrícola de alta tecnología que integra la primera calculadora agro certificada que mide el impacto directo e indirecto de las emisiones de CO2. La plataforma fue presentada en diciembre de 2024 en Dubai y el pasado mes de marzo se le expuso al Gobierno municipal de Shanghái.

–¿Cuál es su método de trabajo en su división de Agricultura?

–Aplicamos un modelo agrícola 360º que comienza con la búsqueda de la oportunidad y se extiende hasta la comercialización del producto final. Diseñamos, desarrollamos y operamos cada proyecto, lo que nos permite asegurar calidad, trazabilidad y control en todas las fases. Nuestro diferencial está en la capacidad de transformar fincas en activos sostenibles y rentables.

–¿Cuántas hectáreas de explotación agraria gestiona el grupo en Extremadura y a qué cultivos se dedican esos terrenos?

–Hemos desarrollado y puesto en explotación más de 20.000 hectáreas principalmente de cultivos permanentes y especialmente de olivos y frutos secos. También hemos plantado viña y cítricos. Hoy en día estamos gestionando unas 10.000 hectáreas y estamos creciendo a un ritmo de una 4.000 hectáreas al año.

–¿Por qué su apuesta por el sector agrario extremeño?

–Extremadura está estrechamente unida a la historia de Bolschare. Nacimos en el marco del amor de la familia fundadora por el campo y por una agricultura respetuosa con el medio ambiente y generadora de riqueza y prosperidad para todas las partes implicadas en el sector. Comenzamos prestando servicio a pequeños agricultores de la zona. En sólo una década Bolschare se ha convertido en un actor de referencia internacional en la gestión de activos. Extremadura tiene un enorme potencial agronómico: cuenta con fincas de gran dimensión, suelos fértiles y garantías de irrigación, que la convierten en un enclave estratégico.

–El pasado mes de junio hemos superado los 44 grados en Extremadura. ¿Cómo puede afectar el calentamiento global al sector primario y a los terrenos de Bolschare en el sur de la Península Ibérica?

–El cambio climático no es un desafío a futuro, es una realidad operativa. En Bolschare trabajamos con modelos predictivos, adaptaciones de calendario y variedades resilientes. En algunos casos será necesario adaptar los cultivos, pero más allá de eso, lo urgente es gestionar el agua, invertir en eficiencia y repensar el modelo productivo con herramientas como Arima.

«Extremadura podría albergar 160 plantas de biometano; lo tiene todo para convertirse en una de las regiones líderes en esta fuente de energía renovable»

–¿Hacia dónde hay que avanzar para lograr la sostenibilidad, también la económica, de las explotaciones agrarias?

–Para nosotros sostenibilidad y rentabilidad son dos caras de una misma moneda. Implementamos técnicas y tecnología que permiten vincular ambos parámetros. Hoy en día, si se hacen bien las cosas, la sostenibilidad no solo es viable, sino que se puede monetizar. Ese es precisamente nuestro modelo: una agricultura profesionalizada, basada en tres pilares fundamentales: medición, control y método.

–¿Por dónde pasa el futuro de la agricultura y la ganadería?

–El futuro de sectores que son clave de bóveda para Extremadura pasa necesariamente por la sostenibilidad y por la tecnología, una tecnología que en nuestro caso abarca desde el monitoreo preciso del uso del agua, lo que ha resultado en un ahorro anual de más de un millón de metros cúbicos, hasta la implementación de técnicas de seguimiento satelital para los cultivos.

–Bolschare tiene proyectos de agrovoltaica. ¿En qué consiste esta tecnología?

–Es una tecnología que permite combinar la producción agrícola con la generación de energía solar en un mismo espacio. Consiste en instalar paneles solares elevados sobre terrenos de cultivo, de forma que las plantas puedan crecer bajo su sombra parcial sin que se interrumpa la actividad agrícola. Este modelo no solo optimiza el uso del suelo, sino que también ofrece soluciones frente a desafíos como el cambio climático, la escasez de agua y la necesidad de una transición energética sostenible. La agrovoltaica propone una convivencia entre agricultura y energía limpia, generando beneficios tanto económicos como medioambientales.

–¿Avanza el autoconsumo en el sector primario extremeño?

–Sí, el autoconsumo está avanzando con fuerza en el sector primario de Extremadura. Solo en 2024 se legalizaron más de 4.300 instalaciones de autoconsumo, de las cuales unas 560 correspondieron a empresas, muchas de ellas del ámbito agrícola. Este crecimiento ha sido posible gracias a la reactivación de ayudas públicas y al enorme potencial solar de la región.

–Las canalizaciones extremeñas de gas natural ya tienen aportaciones de biometano. ¿Será el biogás una fuente de energía importante en el mix energético a medio plazo?

–Sí, el biogás –y especialmente el biometano– está llamado a desempeñar un papel relevante en el mix energético de los próximos años. La infraestructura ya está preparada para integrar este tipo de energía. La región ofrece muchas posibilidades: se estima que podría albergar más de 160 plantas de biometano, capaces de generar alrededor de 12,7 TWh (teravatio-hora) anuales, una cifra que cubriría sobradamente la demanda energética regional. Esto refuerza la autonomía energética y abre la puerta a la exportación de gas renovable a otras comunidades o incluso a Europa.

–¿Es Extremadura un territorio con potencial en la producción de biometano?

–Sin duda. Extremadura lo tiene todo para convertirse en una de las regiones líderes en esta fuente de energía renovable. La región reúne todos los ingredientes clave: una fuerte base agroganadera, disponibilidad de residuos orgánicos, infraestructuras energéticas preparadas y un entorno rural que puede beneficiarse enormemente de este desarrollo. El biometano no solo representa una oportunidad para diversificar el mix energético, sino también para impulsar la economía circular, reducir emisiones y generar empleo local. Tenemos la posibilidad de posicionarnos como un referente nacional en la valorización de residuos y la producción de gas renovable. Y lo mejor es que este desarrollo puede hacerse de forma distribuida, generando riqueza en el territorio y fortaleciendo la autonomía energética del medio rural.