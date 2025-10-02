Extremadura se moviliza por la detención de la Flotilla Los barcos fueron interceptados por la Armada israelí antes de que pudieran llegar a los puertos de Gaza

R.H. Jueves, 2 de octubre 2025, 19:56 Comenta Compartir

Decenas de extremeños se han movilizado este jueves para pedir la liberación de la flotilla Global Sumud, varios de cuyos barcos fueron interceptados por la Armada israelí antes de que pudieran llegar a los puertos de Gaza.

A las siete de la tarde se convocaron concentraciones de protesta en Alburquerque, Badajoz, Cáceres, Hervás, Mérida, Montijo, Olivenza, Zafra, Valverde de la Vera, Garganta la Olla, Plasencia, Madroñera, Piornal, y Villanueva de la Serena. En todas ellas se exigió también el embargo de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Para este viernes también se han organizado más actos de reprobación en varios puntos de la región.

Interceptación de la flotilla

El Ministerio de Exteriores israelí ha dado por terminada la operación de interceptación de la flotilla humanitaria hacia Gaza. El ejército abordó las embarcaciones y luego ha reunido a sus 443 activistas en un buque de guerra que los ha trasladado al puerto de Ashdod. Ahora mismo tramita la deportación de los voluntarios fuera de territorio hebreo. Se espera que embarquen los días 6 y 7 de octubre con destino a Madrid y Londres, según ha anunciado el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

El comunicado ministerial considera «concluida» la «provocación» de la flotilla. Ninguna de las lanchas y yates «ha logrado su intento de entrar en una zona de combate activo o vulnerar el bloqueo naval», ha señalado Asuntos Exteriores. Al menos una decena de embarcaciones han sido trasladada ya a Ashdod y se espera que el resto, hasta un total de 47, sean remolcadas a lo largo del día. No hay noticias, de momento, de que ninguna de ellas haya sido hundida, como se temía. Solo hay un pequeño barco de la flotilla que «permanece a distancia», pero el comunicado israelí advierte que si penetra en en la «zona de combate» será abordado. El ministerio ha añadido que todos los detenidos están «sanos y salvos» y que serán enviados a Europa.

Las 47 embarcaciones que partieron de diferentes puertos mediterráneos como parte de la Flotilla Global Sumud con el objetivo de romper el cerco marítimo al que Israel somete a Gaza sabían perfectamente que la Marina hebrea no les permitiría alcanzar su objetivo desde el martes. «Anoche (por ese día), varios buques de guerra israelíes amenazaron nuestro convoy. Atacaron nuestras embarcaciones, intimidaron a nuestra tripulación e inutilizaron nuestras comunicaciones», contó este miércoles por la mañana David Adler, uno de los coordinadores generales de la organización activista Progressive International, en la que consideró que sería la última comunicación que iba a publicar a bordo de un barco que se encontraba ya a solo 120 millas náuticas -222 kilómetros- de Gaza.

El asedio fue a más con las horas y con la llegada de la noche comenzaron los asaltos. A primeras horas de este jueves, había abordado 20 de los 47 navíos con ayuda humanitaria y a lo largo de la mañana ha ido apresando a muchos de los que quedaban. Poco después de las 10.30 horas, portavoces de la flotilla anunciaron que ya solo cuatro seguían travesía hacia Gaza. El localizador de uno de ellos, el Mineko, lo ubicaba en agua territoriales de la Franja. Han denunciado, además, que una de sus embarcaciones ha sido embestida en el mar y que las fuerzas israelíes «están usando cañones de agua contra los tripulantes».

Tras la operación, el Ministerio de Exteriores de Israel ha informado este jueves de que los pasajeros de la flotilla se encuentran todos «a salvo y con buena salud. Los estamos trasladando a Israel, desde donde serán deportados a Europa». Asimismo, frente a las informaciones difundidas por varios activistas, las autoridades de Tel Aviv han asegurado que ninguna de las embarcaciones ha tenido éxito en su intento de llegar a Gaza. «La provocación ha terminado», ha zanjado. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha apuntado, eso sí, que aún queda «un último barco», pero ha señalado que aún no se ha acercado a la denominada «zona de combate activo» y que, si lo hace, será igualmente interceptado.