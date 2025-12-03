Extremadura lidera el empleo en Navidad: estos son los trabajos más demandados en la región La región encabeza el crecimiento nacional en contrataciones, impulsada por la hostelería, la logística y el comercio, y generará 7.710 nuevos puestos durante la campaña navideña

Extremadura encara la campaña navideña en pleno crecimiento. Con cerca de ocho mil contratos previstos, la región no solo vive su mejor diciembre en años, sino que se posiciona como la comunidad que más empleo crea en toda España. Hostelería, logística y comercio tiran con fuerza de la contratación, mientras perfiles como empaquetadores, camareros, carretilleros o dependientes se convierten en los más buscados por las empresas ante el pico de actividad que marcará las próximas semanas.

Extremadura alcanzará, según un estudio de Randstad, 7.710 contratos durante la campaña de Navidad, lo que supone un incremento del 7,5% respecto al año anterior (7.175). Por provincias, Cáceres será la que experimente el mayor crecimiento, con un avance del 14,2% y un total de 2.575 contratos, situándose como la provincia española con más aumento esta campaña. Badajoz, por su parte, alcanzará 5.135 firmas, un 4,4% más que en 2024, situándose como la provincia extremeña con más vacantes por cubrir.

«En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas» Ana Hervás Directora regional de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante en Randstad

Las profesiones más demandadas para Navidad

Durante la campaña navideña, el ámbito logístico se perfilará como uno de los grandes motores del empleo. Las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros. Asimismo, Randstad señala un repunte en la demanda de profesionales especializados en atención al cliente, tanto online como telefónica, que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.

En paralelo, la hostelería también registrará un notable crecimiento en las contrataciones, impulsado por el buen momento del turismo y la restauración. Los establecimientos buscan camareros con experiencia capaces de adaptarse a picos de trabajo en poco tiempo, además de otros perfiles orientados al trato con el público y con aptitudes comerciales. Entre las cualidades más valoradas destacan la capacidad para trabajar en equipo y la disposición para resolver incidencias propias del día a día.

Por último, el comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles de venta, en los que se aprecia especialmente la cercanía en la atención al cliente y la habilidad comunicativa. Tanto en el sector logístico como en el retail, las empresas ponen cada vez más énfasis en incorporar candidatos con competencias digitales y familiarizados con plataformas online, un requisito que ha cobrado peso con la expansión del comercio electrónico.

