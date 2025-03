Extremadura entierra el sueño del Linex

El 25 de julio de 2006 el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura implantó la obligatoriedad de trabajar con software libre en la ... Administración regional y en concreto con su propio desarrollo, Linex, basado en GNU Linux, del que tomó su nombre. En la última legislatura del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra se dio un paso más en la modernización tecnológica de la región al apostar por un sistema que permite ejecutar, copiar, modificar y mejorar programas informáticos en contraposición con el software propietario, que se basa principalmente en la compra de licencias de aplicaciones.

Esta decisión quedó anulada el pasado martes en otra reunión del Consejo de Gobierno, ahora liderado por María Guardiola y la coalición PP-Vox. Ya no es obligatorio el uso de Linex en la Administración regional, lo que pone fin a una aventura que llegó a amenazar a las grandes empresas del sector.

En estos casi 18 años los avances tecnológicos y las necesidades han evolucionado hasta llevar a una decisión que, según indica la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, en realidad sólo hace oficial lo que ya era una práctica habitual en la Junta, la convivencia entre el software libre y el propietario.

El Linex arrancó en 2002, colocando a Extremadura como la primera región europea que contaba con su propio sistema operativo basado en código abierto. La iniciativa recibió varios galardones, entre ellos de la Comisión Europea, y el creador de GNU Linux, Richard Stallman, alabó la iniciativa extremeña en varias visitas a la región.

La Junta difundió y compartió su sistema, con campañas promocionales y divulgativas. También cedió su uso a comunidades autónomas como Andalucía, que diseñó su propio desarrollo siguiendo los estándares extremeños; y participó en encuentros en Europa y Sudamérica para dar a conocer su propuesta. Linex se implantó en los centros educativos de la región, embarcados en un proceso de renovación tecnológica con el uso de un ordenador por cada dos alumnos. Hasta que, en el año 2006, se decidió que fuera el único sistema con el que trabajaría la Administración regional, que se dio un plazo de un año para cambiar los programas de 10.000 ordenadores y dejar de pagar licencias. Un año después la Junta afirmó que de esa forma se ahorraba hasta 100 millones de euros.

Pero con la llegada a la Junta del PP de José Antonio Monago en 2011 se inició un proceso de revisión que llevó a encomendar el desarrollo del Linex al Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Cenatic. Fue el primer paso para dejarlo en manos de una comunidad de desarrolladores, usuarios que actúan por su cuenta.

El Gobierno regional afirmó entonces que no renunciaba al software libre, sino que apostaba por otros sistemas necesarios para seguir avanzando en el desarrollo tecnológico de la región. Y que el despliegue que se anunció en 2006 nunca se llegó a ejecutar, ya que la Junta seguía utilizando licencias de los programas más comunes.

El principio del fin

En 2016, de nuevo con el PSOE al frente del Gobierno regional, se anunció que los ordenadores del SES pasarían de utilizar Linex a Windows, de Microsoft. El motivo es que se consideraba imprescindible para evolucionar tecnológicamente y mejorar el programa Jara, que permite cuestiones como el acceso a la historia clínica electrónica y la gestión del sistema de citas.

No sólo fue la prueba de que la Administración regional no podía depender exclusivamente del software libre, sino que evidenció que su uso obligatorio en la Junta en realidad no se cumplía. De ahí que ahora se haya decidido eliminar ese requisito por razones de operatividad.

La Consejería de Economía señala que «las soluciones de software libre no siempre son suficientes para cubrir las necesidades de una administración moderna y en constante cambio». Eso no implica que desaparezca el Linex, que se mantendrá en el repositorio informático de la Junta. «Se usará el tipo de software que mejor se adapte a las circunstancias y necesidades específicas en cada momento», añade.

«La idea no es eliminar el software libre, sino permitir usar el que sea más adecuado para cumplir con los objetivos de la Administración, sin importar si es libre o propietario», apunta la Consejería de Economía.

Asimismo, añade que en realidad este acuerdo regulariza la situación, ya que «hace años que se usa software propietario y no se usaba ya dicho software libre». De esa forma, no supondrá ningún gasto añadido, puesto que nunca se ha llegado a dejar de pagar por licencias de uso.