Extremadura amplía los tratamientos de fertilidad a mujeres de hasta 40 años

Las mujeres de hasta 40 años podrán someterse a tratamientos de fertilidad en Extremadura. El Gobierno autonómico, como anunció la presidenta María Guardiola ... en el debate sobre el estado de la región, ha decidido ampliar de 36 a 40 años la edad en la que las mujeres pueden optar a estos tratamientos.

En este siglo la tendencia a retrasar la edad de maternidad ha ido en aumento y ha dejado de ser habitual tener un primer hijo entre los 20 y los 30 años. Lo sabe bien la ginecóloga Miriam Al Adib, en cuya consulta cada vez hay más mujeres con problemas para quedarse embarazadas. «Los estudios indican que la principal causa se debe a la edad», aseguró recientemente a HOY.

«A partir de los 35 años la reserva ovárica baja. Aunque no es una regla general para todas las mujeres, sí es un factor que suele indicar más dificultades», explicó la especialista. Ante esto, apunta que han aumentado las solicitudes de pruebas de reserva ovárica para evaluar su cantidad y calidad, así como la congelación de óvulos en clínicas especializadas para su uso futuro en tratamientos, lo que permite a las mujeres retrasar la maternidad.

Los 30 es la edad elegida por la mayoría de las españolas para ser madres. Concretamente, en 2024 la mayoría se encontraban entre los 30 y los 34 años. Las únicas comunidades en las que sube la edad de maternidad son Castilla y León y Galicia con una mayoría de mujeres entre los 35 y los 39 años.

Estos datos coinciden con la edad en las que las extremeñas dan a luz a sus primeros hijos. Al observar la evolución en la última década se nota el predominio de la franja entre los 30 y los 34, con una tendencia en aumento. Entre 2014 y 2024 ha aumentado en un 3% el número de mujeres que deciden ser madres primerizas después de los 30. Además, también se registran más nacimientos a partir de los 40 años.

Es en este contexto en el que el Gobierno regional ha decidido ampliar la edad en la que las mujeres pueden optar a los tratamientos de fertilidad. Según indica la Consejería de Salud, la ovodonación o donación de óvulos, un tratamiento de reproducción asistida en el que una mujer recibe óvulos de una donante para lograr un embarazo a través de la fecundación in vitro, se contempla hasta ahora en tres supuestos: paciente menor de 36 años con fallo ovárico precoz, paciente con enfermedad hereditaria para evitar su transmisión en caso de no poder recurrir al Diagnóstico Genético preimplantacional y paciente con ovarios inaccesibles (aquella mujer cuyo acceso a los óvulos, a través de técnicas como la punción folicular, es difícil o imposible debido a la ubicación de los ovarios).

La ampliación hasta los 40 años de edad adelantada por la presidenta de la Junta se refiere a estos dos últimos supuestos, aclara el SES. «Los tratamientos se ampliarán a aquellas pacientes que no pueden realizarse tratamiento con ovocitos propios bien por mala calidad ovocitaria demostrado tras 1 ciclo de fecundación in vitro, bien por baja reserva ovárica que no han conseguido responder al tratamiento de estimulación o bien por indicación médica si así se considera oportuno».

Respecto a la puesta en marcha de esta ampliación, la posibilidad por tanto de que mujeres de más de 36 años puedan acceder a la ovodonación, «se irá haciendo de forma progresiva a medida que vayan surgiendo los casos susceptibles para estas técnicas teniendo en cuenta la disponibilidad de los bancos de ovocitos», indica igualmente la Consejería de Salud.

«Con este fin se han invertido 400.000 euros en el Centro Extremeño de Reproducción Asistida, para garantizar el acceso público a tratamientos de fertilidad de última generación, a lo que se sumará una ampliación de la cartera de servicios», añade.

Congelación de óvulos

Además, también como avanzó María Guardiola en el debate sobre el estado de la región, el SES ofrecerá la congelación de óvulos a mujeres con patología benigna que condiciona la reserva ovárica, más allá de las pacientes oncológicas.

La congelación de óvulos es un procedimiento para preservar la fertilidad femenina, donde se extraen y congelan óvulos no fecundados para su uso futuro. Esto permite a las mujeres postergar la maternidad y conservar la posibilidad de ser madres aunque su fertilidad disminuya con la edad.

En cuanto a las técnicas de reproducción asistida en Extremadura, como la inseminación artificial, la fecundación in vitro (FIV), la donación de óvulos y la FIV-ICSI (técnica de reproducción asistida que combina la fecundación in vitro con la inyección intracitoplasmática de espermatozoides) se realizan principalmente en el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida (CERHA) en Badajoz, referente en la región en este ámbito y dependiente del SES. Además hay otras clínicas privadas de reproducción asistida.

Todas las técnicas están disponibles en el sistema sanitario público tanto para parejas con problemas de fertilidad como para mujeres solas, para ampliar las posibilidades de ser madres y hacerlo además a una edad más avanzada, y son cada vez más las personas que recurren a ellas. Según los datos del último informe del Registro de la Sociedad Española de Fertilidad, los tratamientos de reproducción asistida han aumentado un 135% en una década en Extremadura.

En la región se registraron 1.817 ciclos de fecundación in vitro, la técnica más común en la que la unión del óvulo con un espermatozoide se realiza en un laboratorio y fuera del cuerpo de la madre, en 2020 (último año del que existen datos). En 2010, cuando ese informe fue encargado por el Ministerio de Sanidad por primera vez, eran 774 ciclos.