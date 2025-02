Coronavirus : Extremadura agota los test de antígenos a las puertas de la Navidad

Encontrar un test de antígeno este domingo en cualquier farmacia de la región fue una misión imposible. Entre la tarde del viernes y el sábado, ... las boticas extremeñas se quedaron sin stock de las pruebas de autodiagnóstico para detectar la covid. Las comidas, el aumento de los contagios, los viajes y el acopio de cara a la Nochebuena y la Navidad han acabado con las reservas de test este fin de semana.

La demanda de estas pruebas para hacerse en casa se ha disparado en diciembre. Las ventas desde los días previos al Puente de la Constitución hasta ahora son muy superiores a las registradas desde mediados de julio, que es cuando los test de antígenos llegaron a las farmacias. El pico de demanda ha llegado precisamente esta semana, a las puertas de las reuniones familiares de la Navidad.

En la farmacia de Amelia Berbén de la avenida de Santa Marina de Badajoz, han despachado en su mostrador 900 test de antígenos, tanto nasales como de saliva desde que comenzó el mes, pero más de la mitad los han vendido este fin de semana. El sábado por la tarde, se quedaron sin existencias. Este volumen demuestra, apunta su titular, la contribución que están haciendo las boticas en el cribado de la población.

En la de Santo Domingo de Badajoz se agotaron antes, el viernes. Ese día, cuenta su boticario, «se vendieron por la mañana entre 150 y 200 test y cuando entré por la tarde a las cinco ya no había». El 95% de las pruebas que dispensó era para gente que quería asegurarse que no estaba contagiada antes de las comidas navideñas. «Lo han dejado para última hora y nos estamos viendo desbordados», añade.

La consulta más frecuente este domingo, tanto presencial como, sobre todo, telefónica a las farmacias fue precisamente para preguntar por los test de antígenos. Y es que además de las celebraciones navideñas, desde la Farmacia Carmen Llorente Cancho, que está en San Fernando, apunta a los brotes de contagio que se han producido en los últimos días en Badajoz como otra de las causas que ha provocado la avalancha de demanda. Los últimos datos de Salud Pública, que son del viernes, confirman la escalada de contagios. Solo en Badajoz capital se confirmaron con prueba PCR, 164 positivos.

Ampliar Un cartel avisa de que no hay test en la farmacia Santo Domingo de Badajoz. CASIMIRO MORENO

La sencillez de la prueba, su accesibilidad, la rapidez en obtener el resultado y su precio (entre los 5 y los 7 euros) hace que también muchos hayan hecho acopio de test durante este fin de semana para sentarse tranquilos en la mesa la próxima Nochebuena. Lo constata Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz y titular de la farmacia de la avenida de Huelva: «He vendido los test de diez en diez e incluso hay quien se ha llevado 20 pensando en tener para toda la familia en Nochebuena y Navidad y eso nos ha roto el stock pese a que habíamos hecho un acopio importante de pruebas».

En su caso, además, muchos de los test que está realizando en su farmacia son para los estudiantes que están de Erasmus y que necesitan un negativo certificado para poder volver a casa.

Lista de reserva en Cáceres

En un cuarto de hora en la farmacia Muñoz Pereira de Cáceres cuatro personas preguntaron este domingo por los test de antígenos, y la situación se reproduce en otras tres boticas de 12 o 24 horas visitadas por este diario en la capital cacereña.

La mayoría de los aspirantes a hacerse con un test prefieren no contar sus motivos, pero Eugenia explica que es para su madre. «Yo he tenido un contacto estrecho pero he dado negativo en PCR, ella está constipada y quiere salir de dudas, está muy nerviosa». Una joven explica que su pareja se ha levantado con fiebre y que querían descartar la posibilidad de una infección por coronavirus. En esta farmacia apuntan en una lista a todas las personas que deseen un test y les avisan tanto si llega en los próximos días como si no, explican. Esperan recibir nuevas remesas de pruebas la semana que entra, aunque no sabe bien cuántas van a llegar, según detalla la farmacéutica Matilde Torres.

Situaciones calcadas se viven en la farmacia de Antonio Hurtado o en la 24 horas de Moctezuma, donde el pasado sábado se quedaron sin pruebas de antígenos. En esta última aclaran que, aunque el público se haya lanzado en masa a adquirir estos test, hay ciertas condiciones que los hacen más adecuados, como haber estado en contacto con un positivo, explica una empleada de la farmacia, Lourdes Díaz Carpintero, que cree que este lunes podrán recibirse más. «El teléfono no ha parado de sonar, mucha gente está preguntando».

En la farmacia de María José Díaz Martín, en Antonio Hurtado, 9, cruzan los dedos para que vuelva el suministro de test lo antes posible. «Hicimos el pedido el pasado lunes al laboratorio y el viernes nos llamaron diciéndonos que entre el lunes y el martes nos llegarán», explica Ana Rubio, la técnico que atiende el mostrador. Les van a servir 60 test, una cantidad relativamente pequeña. En lo que va del mes de diciembre han venido alrededor de 200 pruebas. Ninguna de estas farmacias tenía puestos carteles este domingo para anunciar que no había test. La esperanza de que lleguen pronto y poder informar directamente a los clientes y darles la posibilidad de apuntarse a la lista de reserva están detrás de esta decisión.

Para Pedro Claros, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, el hecho de que los test sean asequibles «tanto por precio como por cercanía» son factores que han ayudado a popularizar este recurso en estos momentos en los que «nadie quiere contagiar nada a sus familiares en estas fechas de tantas reuniones». Es el motivo de que el desabastecimiento no sea exclusivo de Extremadura, aclara Venegas, sino que sucede en toda España.