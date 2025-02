Vacuna contra el coronavirus: El SES acelera la dosis de refuerzo ante el avance de la sexta ola de la covid

Tania Agúndez Badajoz Domingo, 19 de diciembre 2021 | Actualizado 21/12/2021 10:01h. Comenta Compartir

Nuevo empujón de la vacunación contra la covid-19. El Servicio Extremeño de Salud (SES) está acelerando la inoculación de las dosis de refuerzo entre la población extremeña ante el avance de la sexta ola del coronavirus. Esta semana hay varios llamamientos en distintas áreas de salud de la región para la inyectar terceras dosis y completar así el proceso de inmunización.

El objetivo de este nuevo impulso en la campaña de vacunación es hacer frente a la amenaza al repunte de contagios que está provocando la variante ómicron en el país y su rápida expansión. De hecho, la previsión del SES es terminar de poner las terceras dosis a los mayores de 60 años la próxima semana.

Desde el SES recuerdan que a estos llamamientos no deben ir quienes tengan síntomas de covid, si se encuentran en aislamiento o si es contacto estrecho de algún caso positivo. Tampoco pueden ser vacunados aquellos que hayan pasado la infección hace menos de dos meses.

En cuanto al refuerzo, a los vacunados con la pauta homologada de Astrazeneca se les pincharán vacunas con ARN mensajero, por lo que serán de las marcas Pzifer o Moderna. Serán las mismas que se les suministrarán a los menores de 60 años cuando comience el proceso de dosis de refuerzo en esos grupos de edad.

Badajoz

En el área de salud de Badajoz hay una convocatoria para inocular la dosis de recuerdo a los mayores de 60 años el próximo jueves 23 de diciembre. Están llamados a esta cita aquellas personas de más de 60 años que tengan puestas las dos dosis de Astrazeneca que pertenezcan a los centros de salud de las localidades de Badajoz, Gévora, La Roca de la Sierra, Olivenza, Pueblonuevo del Guadiana, Talavera la Real y Valverde de Leganés.

Las vacunas se pondrán en el edificio de usos múltiples del campus de la Universidad de Extremadura (UEx) de 15.30 a 20 horas. Podrán acudir sin cita aquellos que hayan recibido el último pinchazo hace más de 3 meses.

Plasencia

En el área de Plasencia también hay otra convocatoria para inocular la dosis de recuerdo a quienes tengan las dos de Astrazeneca. La vacunación se llevará a cabo en la capital del Jerte este lunes 20 y el martes 21 de 11 a 14 y de 16 a 18 horas.

Podrán acudir sin cita aquellos que hayan recibido el último pinchazo hace más de 3 meses.

Coria

En el área de Coria están convocados los vecinos que tengan entre 60 y 69 años (nacidos entre los años 1952 y 1961) y que que tengan la pauta completa de Astrazeneca (siempre que la segunda dosis la haya recibido hace más de 3 meses). La inyección se pondrá el próximo martes 21 en el hospital Ciudad de Coria y, en este caso, deberán de acudir por tramos horarios las diferentes zonas de salud: Así, de 8.30 a 10.30 horas están convocados los usuarios de las zonas de salud de Ceclavín, Torrejoncillo y Hoyos. De 10.30 a 11.30 horas será el turno de Valverde del Fresno y Torre de Don Miguel. De 11.30 a 12.30 se atenderá a los vecinos de Moraleja y de 12.30 a 14.30 horas están llamados los usuarios de la zona de salud de Coria.

Un día después, el miércoles 22, se atenderá en este mismo espacio y en ese orden de llegada a las personas de entre 66 y 69 años (nacidos entre los años 1955 y 1952) que hayan sido vacunados con Pfizer hace más de 6 meses.

Navalmoral

El área de salud de Navalmoral de la Mata convoca el próximo miércoles día 22 a las personas residentes en todas sus localidades para la dosis de recuerdo. Están llamados a acudir quienes tengan entre 60 y 69 años y estén vacunados con Janssen y Astrazeneca hace más de 3 meses o con Pfizer hace más de seis meses. Se atenderá en el punto Covid habilitado en el hospital Campo Arañuelo de 8.30 a 12.30 horas.

Mérida

El área de salud de Mérida también ha lanzado una convocatoria para este lunes y martes. Están llamados los mayores de 60 años que no hayan recibido la dosis de recuerdo; los vacunados con Janssen o Astrazaneca (2ª dosis) hace tres meses y que no tenga el pinchazo de refuerzo; quienes hayan sido vacunados con la pauta completa de Pfizer o Moderna hace más de 6 meses; y cualquier persona de 12 años o más que no tenga ninguna dosis para recibir la primera. Serán atendidos de 16 a 20 horas en IFEME y el Palacio del Vino de Almendralejo.

Llerena-Zafra

El área de salud de Llerena-Zafra convoca en jueves 23 a las personas de entre 60 y 70 años (nacidas entre 1951 y 1961) y que hayan sido vacunadas hace 6 meses con Pfizer para la dosis de recuerdo. La cita será de 9 a 14 horas en el pabellón central del ferial de Zafra y están llamados los usuarios con médico en Zafra, La Lapa, Los Santos de Maimona, Alconera, Burguillos del Cerro, Atalaya, Valverde de Burguillos, Medina de las Torres, Valencia del Ventoso y puebla de Sáncho Pérez.

Se intensifica así la lucha contra la pandemia ante la explosión de contagios que se está registrando durante las últimas semanas.

Cabe recordar que Extremadura ha entrado esta misma semana en riesgo alto al subir la incidencia acumulada a 331 casos, según los últimos datos recogidos por el informe publicado por el Ministerio de Sanidad. En apenas una semana este dato se ha duplicado, lo que significa que la velocidad a la que se propaga el virus se está acelerando de manera veloz. Un comportamiento similar ha registrado el parámetro a 7 días, que se sitúa en 236,84 casos por 100.000 habitantes. «La incidencia seguirá subiendo en los próximos días», ha señalado Vergeles, aunque eso «no supone que haya que tomar ninguna decisión al respecto», indicó el consejero de Sanidad, José María Vergeles, la semana pasada.