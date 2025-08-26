HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
La ministra portavoz, Pilar Alegría. Efe

El Gobierno aprueba el decreto para iniciar el reparto de menores migrantes desde Canarias

Tras su publicación en el BOE, se prevé que este mismo jueves comiencen los primeros traslados hacia la Península

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 14:35

El Gobierno ha activado este martes el último paso para que miles de menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta empiecen a ser ... distribuidos entre las demás comunidades autónomas. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que fija la capacidad de acogida de cada región y con ello la dimensión del sistema de acogida de todo el país. «Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y niñas que vienen solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria», ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  2. 2 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  3. 3 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  6. 6 Hallan muerto con golpes en el cráneo a un subinspector retirado de la Policía Nacional en su casa en Valencia
  7. 7 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  8. 8

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  9. 9 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  10. 10 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno aprueba el decreto para iniciar el reparto de menores migrantes desde Canarias

El Gobierno aprueba el decreto para iniciar el reparto de menores migrantes desde Canarias