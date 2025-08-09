HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?
El paciente fue tratado en el Complejo Universitario de Badajoz. HOY

Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz

La familia del afectado alega que no se le dio la asistencia sanitaria precisa y reclama 87.600 euros en concepto de indemnización

Ana B. Hernández

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:23

La Comisión Jurídica de Extremadura, en un informe que no es vinculante, exonera al Servicio Extremeño de Salud (SES) de su responsabilidad en el ... intento de suicidio de un paciente. La familia del afectado considera que ese intento se produce porque no se le presta la asistencia sanitaria que requiere y reclama una indemnización de 87.600 euros.

  Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  La Guardia Civil investiga la muerte por arma de fuego de un hombre en Alange
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  Multa de 3.000 euros por montar un circuito ilegal de madrugada en Don Benito: así es el vídeo viral
  Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  10. 10

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden

