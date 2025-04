Los muertos en las carreteras extremeñas duplican los del año pasado

El doble de muertes que hace un año se han cobrado las carreteras extremeñas en este 2023. El número de fallecidos en lo que va ... de año en accidentes de tráfico en la región se eleva a 42, según las estadísticas de la DGT (Dirección General de Tráfico).

Con los cuatro siniestros mortales que se produjeron en el mes de agosto, ya son una veintena más de decesos los que se registraron en los ocho primeros meses del año que en el mismo periodo de 2022.

Una evolución que se mueve en sentido contrario a la tendencia nacional y que preocupa a los responsables de la seguridad vial en la región. Mientras que en Extremadura aumentan las muertes en las carreteras más de un 90%, en el conjunto del país se han reducido un 6,5%. «Las tipologías de los accidentes están muy claras y son dos, vías aisladas y exceso de velocidad», expone Diego Yebra, fiscal delegado de Tráfico, que detalla que hay zonas de la región que son más problemáticas. «En la comarca de La Serena y el este de la provincia de Badajoz se producen menos controles, lo que facilita que no se cumplan los límites de velocidad, y en La Vera hay carreteras complicadas, que supone que las altas velocidades conlleven más salidas de vía», insiste Yebra.

Los datos 90% han aumentado las muertes en accidentes de tráfico en la región, a nivel nacional se han reducido un 6,5% 14 fallecidos en las carreteras extremeñas, un tercio del total, no llevaban puesto el cinturón de seguridad 8 muertes en julio lo sitúan como el mes más trágico en lo que va de año, algo habitual debido a las vacaciones

En ocho meses ya se han producido doce muertes más que en todo 2022. Hacía cinco años –aunque se debe tener en cuenta la drástica reducción de la movilidad por carretera que hubo en los años 2020 y 2021 a causa de la pandemia– que no se superaban las 40 decesos en accidentes de tráfico en Extremadura. A falta de cuatro meses para el final de año, ya se ha roto esa barrera.

Julio fue el mes más trágico en las carreteras de la región. Ocho personas murieron en accidentes de circulación. Las vacaciones de verano hacen que este sea un periodo con más vehículos circulando por las vías extremeñas, que asumen parte de los desplazamientos entre el sur y el norte del país.

«Hay un aumento preocupante del consumo de drogas, alcohol y medicamentos al volante» Diego Yebra Fiscal delegado de Tráfico

Marzo, con siete fallecidos en siniestros de tráfico; abril, con seis, y enero y junio, con cinco, son los meses que empeoran los datos de agosto, aunque en esta última semana también se produjeron dos muertes relacionadas con la circulación, pero que no se incluyen en las estadísticas de la DGT. Fueron el atropello que el pasado martes le costó la vida a una mujer de 87 años en Casatejada (Cáceres) y el accidente de monopatín en el que el miércoles falleció un hombre de 52 años en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Desde la Físcalía también se comprueba que en los siniestros mortales que se producen en la región hay una elevada incidencia del uso de sustancias. «Hay un preocupante aumento del consumo de drogas, alcohol y medicamentos», advierte Yebra, que ahonda en la necesidad de que se hagan más controles a los conductores para evitar esas prácticas.

Igualmente influyen las distracciones al volante, con el uso de los dispositivos móviles como principal factor. Son situaciones que se producen, sobre todo, en conductores que viajan solos. «Lo que estamos viendo es que en los accidentes suele fallecer el conductor único del vehículo o el motorista», detalla el fiscal delegado de Tráfico en la región, que se apoya en los datos de la DGT que indican que las 42 muertes en las carreteras extremeñas se produjeron en 39 siniestros.

Por otro lado, uno de cada tres fallecidos en accidente de tráfico en la región no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Fueron catorce los muertos, siete en cada provincia, que iban sin cinturón. «En algunos casos son accidentes en los que con el cinturón puesto no deberían suponer graves problemas, pero la falta de control en las pequeñas poblaciones, que no son competencia de la Guardia Civil, suponen que la gente circule sin cinturón y las salidas de vía terminen con fallecidos», informa Yebra.

Resta importancia el fiscal delegado de Tráfico a la antigüedad del parque de vehículos extremeño. «En los accidentes mortales que estamos teniendo no tienen nada que ver los fallos en los vehículos; es cierto que tenemos un parque muy antiguo, pero solo en el fallecimiento de un motorista portugués constatamos que el accidente se produjo debido a un fallo mecánico», confirma Yebra.