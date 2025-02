Eugenio Delgado asegura que no tuvo relaciones sexuales con Manuela Chavero, ni ese día ni antes

Asegura que no mantuvo relaciones sexuales con Manuela Chavero la noche en que murió y que nunca realizó prácticas sexuales violentas con las prostitutas con ... las que contactó. Pocos detalles más pudieron ser conocidos en la declaración que Eugenio Delgado realizó este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz, donde comenzó el juicio por la muerte en 2016 de la vecina de Monesterio.

El acusado llegó a la Audiencia a las 8.00 de la mañana y hora y media después comenzó la selección del jurado, que está compuesto por seis hombres y tres mujeres. Ese paso era necesario antes de comenzar la vista.

Finalmente, su declaración tuvo lugar después de ser proyectada en una pantalla la reconstrucción de los hechos, cinco horas de grabaciones resumidas en algo más de una hora. En esos vídeos se veía a Eugenio muy frío, tranquilo, explicando con cierto detalle su versión los hechos: el traslado de la cuna, la caída de Manuela hacia atrás, el momento de la agonía, cómo limpió el suelo con papel de cocina y lejía...

Especialmente impactante fue el momento en el que se simula con un maniquí la escena en la que Manuela permanece en el suelo cubierta por un albornoz y una bolsa de plástico en la cabeza. O el instante en el que es incapaz de levantar el cuerpo porque en fechas anteriores a la reconstrucción de hechos había sido operado de un brazo.

De todas esas cuestiones tenían previsto preguntarles las partes. Pero hasta ese momento no sabían si el hombre para el que se pide prisión permanente revisable iba a responder a las preguntas de las acusaciones, guardaría silencio o contestaría sólo al abogado que lo defiende.

En realidad, la reconstrucción de los hechos ya había aportado información muy relevante al jurado, que pudo ver la habitación en la que estaba la cuna, el lugar en el que se produjo la supuesta caída, la zona del pasillo en la que permaneció el cuerpo hasta que lo llevó a su coche, e incluso cuál fue el camino que recorrió el tractor con pala en el que asegura que trasladó el cuerpo hasta la zorrera en la que lo sepultó.

Pero cuando llegó el momento de las preguntas Eugenio Delgado se limitó a responder a José Antonio Carrasco, el abogado que lo defiende. Eludió las cuestiones que tenían previsto plantearle las acusaciones y las posibles dudas que pudieran surgirles a los miembros del jurado.

Esa breve intervención en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Badajoz la aprovechó Eugenio para asegurar que nunca antes, y tampoco ese día, mantuvo relaciones sexuales con la fallecida. A renglón seguido aclaró que en ningún momento dijo a los agentes haberlas tenido, rechazando por tanto lo expresado por dos agentes de la UCO que aseguran que de forma espontánea el procesado les trasladó que si aparecía semen en el cadáver, sería suyo.

Ese detalle es fundamental porque, si se prueba el asesinato, la existencia de esa agresión sexual justificaría la pena de prisión permanente revisable.

Tras negar esa cuestión, su abogado le pidió que detallara las conversaciones con prostitutas que fueron localizadas en su teléfono móvil, en las que se hablaba de relaciones violentas.

Eugenio reconoció la existencia de esas comunicaciones pero garantizó que aunque en esos chat «se decían muchas burradas», solo se trataba de comentarios que nunca se tradujeron en encuentros reales.

El resto de la declaración se centró en dos asuntos con los que su letrado buscaba beneficiarlo en caso de que haya condena: que fue él quien dijo voluntariamente a la Guardia Civil dónde estaba el cadáver, y que después de su detención vendió su única propiedad para compensar económicamente a la familia de la fallecida.

Tras la declaración del acusado pasaron por sala el exmarido de la fallecida y los dos hijos que tenían en común. En el momento de la desaparición la pequeña solo tenía 6 años y su hijo,14.

«Una relación buenísima»

Desgarradora fue la presencia de Virtudes, la madre de Manuela. «La relación con mi hija era buenísima. Era simpatiquísima, agradable, se me ha ido media vida con ella. Yo ya no soy la mitad de lo que era. Estuve tres años sin salir de casa», aseguró instantes antes de romper en un llanto entrecortado.

El siguiente testigo debería haber sido su marido, pero el padre de Manuela falleció el año pasado. «El tenía su enfermedad, pero lo que le pasó a su hija lo perjudicó», aseguró Manuela, la hermana de Emilia. «Ella era mi hermana y mi madre, porque al ser más mayor, todas las cosas se las comentaba a ella. Era una relación muy buena, muy sana. Manuela era maravillosa, tenía problemas y nunca se lo notabas. Siempre cuidando de sus hijos», refirió la hermana que ha encabezado en todo momento la búsqueda de la desaparecida.

En su testimonio habló de las secuelas que le han dejado los ocho años que han transcurrido desde que su hermana desapareció y el miedo que ha pasado. «Yo pensaba que si había ido a por mi hermana y sabía que yo lo estaba buscando, también podía venir a por mí (...). De la única manera que puedo recuperar un poco es saber que se hace justicia», concluyó Emilia Chavero.

También su madre habló de las secuelas que le ha dejado la muerte de su hija y de la dificultad que todavía hoy sigue teniendo para conciliar el sueño. «Estoy muy mal, muy mal, cada día peor. Me tomo Diazepam y Trankimazin, duermo con tila y con otra pastilla que me he comprado en la farmacia».

Padecimientos parecidos expresaron los hermanos de Manuela, que hablaron del dolor que les causó la muerte, de la necesidad de pasar por el psicólogo y de la difícil situación en la que han vivido desde entonces.

Tras la primera sesión del juicio, la vista proseguirá este martes con la presencia de varios amigos y vecinos de Manuela Chavero. A continuación, si queda tiempo, le llegará el turno a los agentes que participaron en la investigación de unos hechos que se juzgarán durante toda esta semana.