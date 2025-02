«Espero que la oposición no nos empuje a elecciones», afirma la presidenta de la Junta

Pablo Calvo Badajoz Miércoles, 5 de febrero 2025, 14:57 | Actualizado 20:05h. Comenta Compartir

María Guardiola ha arremetido esta mañana, en el Foro HOY celebrado en Badajoz, contra un Pedro Sánchez del que asegura que «está llevando a España a su colapso» y del que censuró la «inmoralidad» de negociar con un huido de la justicia como Puigdemont para poder mantener el poder. «Muchos extremeños asisten contrariados al desempeño errático del Gobierno de España», subrayó.

La presidenta de la Junta confirmó que su postura es no aceptar la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que propone el Gobierno central a las comunidades autónomas, y que se abordará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el 26 de febrero. «Es un chantaje más. La deuda que pretenden que paguemos del separatismo catalán y del derroche no desaparece, se reparte entre todos. Lo que quiero es que pongan ya sobre la mesa un modelo nuevo del sistema de financiación que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades autónomas», afirmó. Preguntada si se va a reunir con el secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, que le ha propuesto fijar una postura común, Guardiola aseguró: «Le ha podido decir a su jefe (Sánchez) que Extremadura no consentirá desigualdades. Yo para el postureo y la foto no tengo tiempo, me dedico a trabajar».

Por otra parte, cuestionada por el futuro de Almaraz, la presidenta de la Junta, que ha remitido una carta al presidente español en la que le llega a proponer que asuma la gestión de la central para evitar el «apagón nuclear», se mostró rotunda al liberar a las empresas propietarias de la decisión de cierre y asegurar que «la única culpa es del Gobierno de Pedro Sánchez, que no mienta». En esta línea, Guardiola aseguraba que no se puede responsabilidar a las compañías «cuando las tiene fritas a impuestos y las está obligando a producir a pérdidas».

Pero en el contexto regional, la atención también ha estado centrada en la posible convocatoria electoral si el ejecutivo extremeño no logra convalidar en el Parlamento autonómico el decreto ley que recoge buena parte de las medidas fiscales que contemplaba el proyecto de Presupuestos de 2025. La presidenta del ejecutivo volvió a dejar las puertas abiertas a cualquier opción. Su intervención de ayer la comenzó diciendo que «son tiempos para la gestión y el diálogo, es la vía que necesita Extremadura», pero puso sobre el tejado de la oposición la responsabilidad de regresar este año a las urnas. «Yo lo que quiero es gobernar y que el crecimiento regional no se frene. Es verdad que las elecciones son una herramienta legítima si hay un bloqueo permanente, pero espero y deseo que la oposición no nos empuje a un adelanteo electoral», respondió.

En cualquier caso, la presidenta de la Junta no pareció mostrarse muy optimista sobre la posibilidad de contar con el respaldo socialista al decreto de medidas fiscales que puede marcar la legislatura. «(Vox y PSOE) me han demostrado que se puede confiar poco en la oposición. Vox cuando estuvo en el Gobierno fue un socio fiable y nos entedimos, pero es complejo negociar con un grupo al que solo le interesa la agenda mediática. Y negociar con el PSOE -añadió- cuando se han convertido en una sucursal sanchista también es bastante difícil».

En este sentido, Guardiola reprochaba en Foro HOY al PSOE de Extremadura «actuar como si la Junta fuera algo de lo que han sido desposeídos, como si la alternancia no fuera un síntoma de salud ciudadana», y añadió que ella, por el contrario, trabaja «en un cambio sereno» de la región. «Ahora se revuelven porque otro partido ha sabido entender mejor a nuestra gente. Les da rabia que estemos gobernando y que nuestras medidas funcionen».