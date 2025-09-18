Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura

Judit Molina Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:28 | Actualizado 12:37h.

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha publicado un llamamiento urgente para cubrir 30 plazas vacantes en institutos, con el objetivo de reforzar la plantilla docente en el inicio del curso escolar.

Se trata de una medida para garantizar que los centros educativos cuenten con profesorado en todas las especialidades necesarias desde el primer día de clase.

Especialidades convocadas

Las especialidades de las 30 vacantes solicitadas son las siguientes:

Griego

Latín

Matemáticas

Música

Informática

Org. y Procesos Maten. Vehiculos

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

Procesos y Medios de Comunicación

Procesos y Productos en Madera y Mueble

Sistemas Electrónicos

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

Instalaciones y Mantenimiento de Eq. Térmicos y Fluidos

Instalaciones Electrotécnicas

Laboratorio

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido

Equipos Electronicos

Chino

Italiano

Portugués

Contrabajo

Fagot

Oboe

Diseño de Interiores

Diseño Gráfico

Estética

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

Soldadura

Plazo para presentar solicitudes

Los aspirantes interesados tienen hasta el viernes 19 de septiembre a las 9:00 horas para presentar su solicitud. Se trata de un procedimiento rápido que permite cubrir vacantes en el inicio del curso escolar, garantizando que los institutos cuenten con profesorado en todas las especialidades necesarias.

