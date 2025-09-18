Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura

EducaciónEstas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
Se trata de un procedimiento extraordinario que permite cubrir plazas sin necesidad de haber participado en oposiciones previas.
Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:28
La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha publicado un llamamiento urgente para cubrir 30 plazas vacantes en institutos, con el objetivo de reforzar la plantilla docente en el inicio del curso escolar.
Se trata de una medida para garantizar que los centros educativos cuenten con profesorado en todas las especialidades necesarias desde el primer día de clase.
Especialidades convocadas
Las especialidades de las 30 vacantes solicitadas son las siguientes:
-
Griego
-
Latín
-
Matemáticas
-
Música
-
Informática
-
Org. y Procesos Maten. Vehiculos
-
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica
-
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos
-
Procesos y Medios de Comunicación
-
Procesos y Productos en Madera y Mueble
-
Sistemas Electrónicos
-
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
-
Instalaciones y Mantenimiento de Eq. Térmicos y Fluidos
-
Instalaciones Electrotécnicas
-
Laboratorio
-
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
-
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido
-
Equipos Electronicos
-
Chino
-
Italiano
-
Portugués
-
Contrabajo
-
Fagot
-
Oboe
-
Diseño de Interiores
-
Diseño Gráfico
-
Estética
-
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas
-
Soldadura
Plazo para presentar solicitudes
Los aspirantes interesados tienen hasta el viernes 19 de septiembre a las 9:00 horas para presentar su solicitud. Se trata de un procedimiento rápido que permite cubrir vacantes en el inicio del curso escolar, garantizando que los institutos cuenten con profesorado en todas las especialidades necesarias.
