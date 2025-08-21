HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cinco platos que creías típicos de toda España, pero son de Extremadura

Pocos saben que estos clásicos de la gastronomía española tienen sus raíces en Extremadura

Alba Alcázar Crespo

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:43

En la gastronomía española, existen platos tan comunes que muchas veces no nos detenemos a pensar en su verdadero origen. Lo cierto es que Extremadura, una tierra rica en tradiciones y sabores auténticos, ha dado al país algunas de las recetas más populares, aunque pocas personas lo saben.

El tiktokerHelio Roque, nos revela en un vñideo compartido a través de sus redes sociales, los cinco platos que disfrutamos en toda España pero que en realidad nacieron en Extremadura.

  1. Imagen principal - El ajoblanco

    El ajoblanco

Aunque algunos lo atribuyen a Málaga, la realidad es que su origen está muy discutido entre varios pueblos: Aceuchal, Palomas y Puebla de la reina (Badajoz), además de Almáchar (Málaga).

El ajoblanco es una refrescante sopa fría elaborada con pan, almendras molidas, ajo, agua, aceite de oliva, sal y a veces vinagre. Tradicionalmente se acompaña de uvas o trocitos de melón, convirtiéndose en un plato veraniego, ligero y nutritivo.

  1. Imagen principal - La tortilla de patatas

    La tortilla de patatas

Muchos creen que la tortilla de patatas es vasca, pero según documentos históricos del siglo XIII, su origen se encuentra en Villanueva de la Serena (Badajoz).

Este clásico de la cocina española se prepara batiendo huevos y cuajándolos en la sartén con un buen chorro de aceite, a lo que se añaden patatas troceadas. Hoy en día se considera el plato estrella de España, pero pocos saben que nació en tierras extremeñas.

  1. Imagen principal - Las migas

    Las migas

¿Manchegas? ¿Árabes? La realidad es que las auténticas migas son extremeñas, creadas por los pastores de la región para aprovechar el pan duro.

Este plato humilde, pero lleno de sabor, se elabora con miga de pan tostada, aceite de oliva y ajo, a lo que se añaden carnes y verduras. Un ejemplo perfecto de la cocina de aprovechamiento que se ha convertido en un símbolo de identidad gastronómica.

  1. Imagen principal - Los churros

    Los churros

Quizá uno de los desayunos más icónicos de España: los churros. Aunque hoy se disfrutan en cualquier rincón del país, su receta se originó en Extremadura.

Se trata de una masa frita hecha de agua, harina, aceite y sal, que al freírse se convierte en esa delicia crujiente por fuera y tierna por dentro. Acompañados con chocolate caliente, forman parte de la tradición española, pero sus raíces nos llevan directamente a tierras extremeñas.

  1. Imagen principal - Las perrunillas

    Las perrunillas

En Salamanca muchos las conocen como 'perronillas', pero en realidad las perrunillas son originarias de Montijo (Badajoz).

Son unas galletas artesanales de textura seca y quebradiza que se deshacen en la boca. Se elaboran con manteca de cerdo, huevo, harina, azúcar, canela, limón, almendras y aguardiente, aunque su receta varía según la zona. Generalmente redondas, estas pastas dulces son un verdadero tesoro de la repostería extremeña.

