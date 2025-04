Escribir para cambiar su propia historia

«Estaba sufriendo una depresión profunda que me llevó a un intento de suicidio», así empieza la novela de Luz Milagros Moreno (Arroyo de la ... Luz, 1984).

Lejos de ser ficción, este punto de partida narrativo es una vivencia de la autora de 'La luz de mi vida'.

Arroyana de nacimiento, Moreno reside en Olivenza, desde donde se desplaza diariamente a Badajoz para desarrollar su trabajo como directora de escena y guionista de la Diputación.

Estudió Terapia Ocupacional en la Escuela de Enfermería de Cáceres y después hizo un curso de dirección teatral a distancia en Madrid. Además se formó en canto, disciplina de la que ahora imparte clases.

También es compositora y profesora de teatro.

Moreno guioniza y produce piezas teatrales como propuestas para la Diputación, dado que hay asociaciones teatrales que solicitan ayudas a esta institución.

«Los montajes teatrales se hacen a lo largo del año y se representan en el pueblo donde la asociación teatral haya pedido la subvención», explica.

Su historia con la escritura va más allá de lo laboral y se remonta a cuando tenía quince años.

«Empecé escribiendo para concursos de relatos cortos en Mérida y después me pasé a la poesía», rememora la escritora.

En esta rama artística se hizo con dos premios. El primero de ellos fue en Jaén en un concurso de poesía corta. Más tarde se haría con un accésit en su pueblo natal en el Concurso de Poesía Juan Ramón Jiménez.

Nueve años más tarde, cuando tenía 24, se pasó a la novela. Comenzó escribiendo obras románticas que no terminaba.

«Una de ellas la dejé a las cien páginas. Era una historia real, con personajes reales, pero no llegaba a ninguna parte, así que la abandoné».

Pasó a guionizar obras de teatro y, cabe destacar que una de las piezas teatrales que ha escrito está pendiente de ser representada en el Festival de Teatro Clásico de Mérida.

En 2020 retomó la pasión por la novela que hace unos meses ha dado su fruto: la publicación de 'La luz de mi vida'.

Esta novela es de carácter autobiográfico y versa sobre las etapas más duras de su vida que le han llevado a ser quien es hoy.

Su inspiración surge de la lectura que ha acompañado a Moreno durante toda su vida.

«El primer libro que leí fue uno que mi hermana tenía en su mesita. Cuando tenía unos siete años encontré 'La casa de los espíritus' de Isabel Allende y quedé impresionada. Creo que por este libro me decidí a hacer una novela autobiográfica, porque conocía los personajes, la trama y cómo se resolvían los conflictos. Isabel Allende escribía sobre su abuela y yo he hecho lo mismo con mi familia».

La luz de mi vida

La novela empieza con dramático suceso mencionado porque su autora pretende que el lector sepa qué es lo que no se debe hacer en un momento complicado.

«Quiero que sea una tabla salvavidas para que vean que la vida no se queda ahí. Que una época mala no es el final del camino, si no que puede ser el inicio», explica la autora.

Casi alcanzado el 2021, Moreno encontró la editorial Europa que buscaba una historia fuera de lo común. «Mi historia personal entraba en los parámetros que pedían y en este concurso internacional, eligieron mi obra», rememora.

En este certamen suelen presentarse cuarenta historias cada año. La editorial se compromete a publicar y llevar la historia a cuatro ferias internacionales. Este año, 'La luz de mi vida' viajará a Inglaterra, Alemania, Italia y tal vez haga lo propio con Nueva York y Moscú.

Cuando Moreno finalizó la novela, aún no tenía el título. 'La luz' es una frase que se repite en numerosas ocasiones durante toda la novela.

Además, «va a traer la luz a mi vida» fue la frase que sentenció la madre de Moreno en el momento de su nacimiento, dado que los médicos le habían recomendado que no la tuviera por el riesgo que conllevaba.

Esta frase también acompañaría a Moreno en el nacimiento de su hijo «después de muchas penalidades».

El libro se puede encontrar en cualquier librería de España bajo pedido y también está disponible en versión digital.

La autora presentó el libro el pasado 31 de agosto en Olivenza como su gran ilusión.

Finalidad de la obra

«Me gustaría que la gente que esté pasando una depresión tenga en cuenta que no tiene que sentir vergüenza. Es totalmente lícito pedir ayuda profesional cuando una situación se nos vaya de las manos y debemos dejar que nos aconsejen».

«Pero, ante todo, debemos tener en cuenta por qué somos infelices e intentar solucionarlo y para eso es esencial estar en contacto con uno mismo. Escribir, leer, hacer yoga, pasear… realizar actividades que ocio de nos hagan sentir en paz», concluye.