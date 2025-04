La escasez de sangre obliga al SES a suspender operaciones programadas en los hospitales

Las reservas de sangre en el banco extremeño han descendido de manera notable en el último mes y están al límite en el tipo ... Rh-. Esta situación ha obligado al Banco de Sangre de Extremadura a solicitar a los hospitales de la región que suspendan aquellas intervenciones quirúrgicas programadas que puedan posponerse y que requieran una reserva de sangre que en la actualidad no está garantizada, dando el descenso que se ha producido durante el último mes en las donaciones.

«En diciembre descienden habitualmente las colectas por los días festivos, la Navidad y el incremento de los casos de gripe», explica Esperanza Fernández Cerezo, directora del Banco de Sangre de Extremadura. «Ocurrió el año pasado, tuvimos que hacer un llamamiento en enero, y este año la situación se repite».

El recorte en las jornadas de colecta, por un lado, y el rechazo de donantes que padecen gripe, por otro, ha conllevado una disminución de las reservas con repercusión directa en las necesidades de sangre de los hospitales extremeños.

«Con las reservas que tenemos no se pueden afrontar todas las operaciones programadas y, por eso, hemos solicitado que se suspendan las que sean posible hasta que normalicemos la situación en lo referente a la sangre con Rh- », aclara Esperanza Cerezo.

No obstante, la directora del banco extremeño asegura que la situación no es buena tampoco para las reservas de sangre con Rh+. «Aunque es un tipo más común que el negativo, lo cierto es que necesitamos igualmente aumentar las bolsas que tenemos». Antes de Navidad, explica, desde las ocho hermandades de la región, una por área de salud, se contactó con los donantes con Rh- para tratar de incrementar las reservas. La medida no dio los frutos esperados y esta misma semana el banco ha lanzado otro llamamiento y esta vez para todos los tipos de sangre.

Sedes permanentes

Un llamamiento al conjunto de la población para que acuda a donar sangre a los puntos habituales. Más allá de las colectas que organizan las hermandades de sangre, en Mérida se puede hacer en horario de mañana de lunes a viernes en el propio banco, así como en todos los hospitales de la región a excepción del emeritense –donde este miércoles se llevó a cabo una recogida puntual– y los centros de Almendralejo y Talarrubias.

Desde el Banco de Sangre se insiste en que la población que pueda donar lo haga cuanto antes, «porque aún no hemos alcanzado el pico de gripe, uno de los motivos que impiden la donación y que, por tanto, incrementará el número de personas que no podrán acudir a las diferentes colectas en las próximas semanas».

Esperanza Fernández confía en la respuesta ciudadana para normalizar cuanto antes la situación. Recuerda que son muchas las intervenciones quirúrgicas en las que se requiere contar con una reserva de sangre «se necesite o no después».

«Con las fiestas navideñas se hacen menos colectas, pero lo cierto es que en el descenso actual ha influido de forma importante la gripe otoñal en esta ocasión», expone Ángel Martín, secretario de la hermandad de donantes de sangre de Plasencia. «Se ha rechazado a mucha gente por este virus, porque su sangre no se puede utilizar por los problemas de salud que generaría a un paciente inmunodeprimido por ejemplo», explica.

En cualquier caso confía igualmente en la respuesta ciudadana para solventar un déficit que se ha puesto más de manifiesto ahora, cuando se ha retomado la actividad quirúrgica tras el parón navideño. «En la colecta de esta semana en Plasencia, la que hacemos el primer martes de cada mes, se rechazó a 12 donantes, pero logramos 86 bolsas de sangre; ha sido una respuesta muy positiva».

Donantes universales

El Banco de Sangre de Extremadura ha cerrado 2024, de hecho, con unas cifras similares a las de años anteriores a pesar del descenso en las donaciones durante diciembre. Según los datos facilitados por Esperanza Fernández, el pasado año se contabilizaron más de 32.000 donantes de sangre en la región –personas que al menos donaron una vez– y se lograron 49.000 bolsas.

Aunque el llamamiento lanzado esta semana desde el banco es para todos los grupos y tipos de sangre, se hace especial hincapié en el Rh- porque es mucho menos frecuente que el positivo en la población.

«De los 32.000 donantes del pasado año, solo el 18% aproximadamente es negativo», concreta la directora del Banco de Sangre. «El porcentaje es similar al de la población en general, pero se da la circunstancia de que siendo el tipo menos frecuente es el más demandado, de ahí la necesidad de donaciones de grupos sanguíneos con Rh-, especialmente de 0-».

El motivo es que se trata del tipo que puede ser utilizado en cualquier paciente. «Es el que se usa cuando no se conoce el grupo sanguíneo del paciente al que hay que operar de manera urgente, por ejemplo, porque ha sufrido un grave accidente de tráfico y no hay tiempo de comprobar el grupo sanguíneo», indica Esperanza Fernández.

Las personas que tienen el grupo sanguíneo 0- (cero negativo) son muy pocos, se calcula que solo se trata de un 7% de la población, pero son los que sin embargo pueden donar sangre a todo el mundo. Se les llama, por eso, donantes universales, aunque ellos solo pueden recibir sangre de otro cero negativo.