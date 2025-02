Un error burocrático deja a Manuela dos meses sin apoyo

Manuela tiene 4 años y nació con síndrome de Down, lo cual hoy día no impide una escolarización ordinaria. Sin embargo, debido a su edad, ... la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura suele poner personal no docente de apoyo, lo que se conoce como un ATE (auxiliar técnico educativo). La madre de Manuela, Nuria Luna, solicitó ese recurso cuando Manuela comenzó primero de Infantil el año pasado. «No fue fácil conseguirlo, pero al final nos lo concedieron por un periodo de validez de tres años». Sin embargo, un error de la Administración ha impedido la renovación del contrato de este técnico después del primer curso, y Manuela ha tenido que enfrentar sola segundo de Infantil. Los padres están desesperados.

«El orientador tenía que haber renovado el contrato de esa persona y se le olvidó. Ahora la persona que hace esos trámites no está, pusieron a otra y llevan varios meses pasándose la pelota entre unos y otros sin que nos resuelvan la cuestión. Nos han llegado a decir que ni siquiera se había tramitado, y yo cada vez que llamo a la Junta nadie me da una solución. En un sitio me dicen que esto depende de Educación, en otros que de Bienestar. También he llamado a la UPE (Unidad de Programas Educativos), que se encarga de contratar a los técnicos como el que necesita mi hija y constaba que el colegio de Cheles al que va mi hija, el Virgen de la Luz, no lo necesitaba». Desde el centro educativo corroboran esta versión y apuntan a un error humano.

Este miércoles este diario preguntó a la Junta de Extremadura su versión y desde Educación indicaron que justo ese día han asignado un ATE cuidador para atender las necesidades de la alumna. «En cuanto se ha detectado un desajuste en la provisión, se ha subsanado y así se le ha comunicado a la familia». La madre confirmó a este diario que ayer, tras expresar la queja a este diario, les dijeron que esta semana llegaría esta persona de apoyo, «o como muy tarde el lunes».

Vive a ocho kilómetros

Mientras llega este apoyo para Manuela, la familia ha pasado dos meses muy angustiosos desde que comenzó el curso en septiembre. El problema, según explicó la madre a HOY, es que un poco antes de llegar a Infantil los niños aprenden a ir al baño solos y deben ir abandonando el pañal, y cuando dejan la guardería y comienzan primero de Infantil se supone que ya controlan sus esfínteres. Además, los maestros no tienen obligación de cambiar pañales por lo que telefonean a los padres para que acudan al colegio y se encarguen de esa tarea.

«Mi hija tenía ya prácticamente controlada esta cuestión, pero ese curso se ha visto sola y ha habido un retroceso, por lo que ha vuelto a hacerse pis y caca. Entonces me llaman y tengo que ir a cambiarla y vivo en el campo a ocho kilómetros del colegio, así que mi vida ha cambiado», relató a este diario la madre, que dice que este curso iba a intentar buscar trabajo pero ante esta situación prefiere estar pendiente de su hija.

Y es que Manuela en 2022 padeció una leucemia, por lo que lleva un reservorio, que es un dispositivo subcutáneo para administrar la medicación a gente enferma. «Además –añade su madre– tiene una miopía muy alta, no tolera bien las gafas, por lo que no ve bien, así que la mujer que estaba con ella el curso pasado como técnico de apoyo me daba mucha tranquilidad», señala esta madre a la que después de entrar en contacto con HOY le informaron de que se va a solucionar el problema.